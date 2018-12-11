2018-12-11T17:35:28+03:00
Общество

Будущее благотворительности в России обсудят на Synergy Charity Forum

Форум пройдёт 13 декабря в концертном зале «Зарядье»
Ольга БОРСКАЯ
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Местом проведения форума станет концертный зал «Зарядье»Местом проведения форума станет концертный зал «Зарядье»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Как устроена работа благотворительных фондов, каким из них можно доверять, а каким — нет? Что такое корпоративная социальная отвественность и зачем она бизнесу? Обо всем этом будет идти речь на Synergy Charity Forum.

Форум пройдёт 13 декабря 2018 года в Москве в концертном зале «Зарядье» и объединит представителей некоммерческих организаций, бизнеса и частных инициатив.

На дискуссионных площадках выступят представители фондов, предприниматели и деятели искусства. В их числе - фигуристка Татьяна Навка, актёр Гоша Куценко, основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, основатель благотворительного аукциона встреч Meet For Charity Ольга Флёр, журналист и продюсер Тина Канделаки, "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова и многие другие.

Организатор форума - университет «Синергия». Все средства, собранные от продажи билетов, организаторы направят в благотворительные фонды «Линия жизни», «Арифметика добра» и «Шаг вместе».

- Synergy Charity Forum — это уникальная образовательная площадка, формирующая сообщество неравнодушных людей. Здесь не только получают знания и полезные знакомства, но и оказывают реальную помощь нуждающимся, - говорят организаторы

Все подробности - на сайте Synergy Charity Forum

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