2018-12-11T17:49:35+03:00
Экономика

Опубликована программа Российского инвестиционного форума в Сочи

Основная тема форума - «Национальные проекты: от стратегии к действию»
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Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
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Российский инвестиционный форум пройдет в Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи 14–15 февраля 2019 года. 10 декабря Организационный комитет утвердил основную тему Форума - «Национальные проекты: от стратегии к действию», а также деловую программу мероприятия.

Заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Организационного комитета Форума Дмитрий Козак отметил важность мероприятия и его значение для регионов нашей страны. «Время проведения Форума совпадает с началом реализации национальных проектов. Задачи стоят амбициозные: с реализацией национальных проектов ожидается увеличение объема инвестиций до 25% ВВП в российскую экономику – это и увеличение несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, цифровизация экономики», – сказал Козак.

Советник Президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков отметил: «Деловая программа получилась насыщенной, актуальной, составленной с привлечением широкого круга экспертов, потенциальных инвесторов и бизнеса. Упор при подготовке программы был сделан на развитие национальных проектов и программ в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации».

В предваряющий основную программу Российского инвестиционного форума день, 13 февраля 2019 года, состоятся День молодежного предпринимательства и форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+», призванный стать профильной площадкой для поиска и проработки практических предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан.

В дни работы Российского инвестиционного форума на площадке будет проходить выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний. В выставочном пространстве Форума будет работать Кейс-зона – специально созданная коммуникационная площадка, на которой участники продемонстрируют свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций.

Программа размещена на официальном сайте Российского инвестиционного форума.

Оператором форума является фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

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