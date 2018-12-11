Хоккеисты-олимпийские чемпионы выйдут на домашний лед в Санкт-Петербурге

В четверг в Москве матчем Россия - Швеция открывается второй этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала. И впервые после Олимпиады-2018 российские болельщики увидят команду олимпийских чемпионов на домашнем льду. Вернее, в составе обновленной сборной лишь половина хоккеистов, кто выигрывал «золото» в Пхенчхане, - 13 человек. Да и тренирует их уже не Олег Знарок, ушедший из сборной после Олимпиады, а его бывший помощник Илья Воробьев.

Напомним, что самостоятельный дебют Воробьева вышел не слишком удачным - на чемпионате мира в Дании сборная России дошла лишь до четвертьфинала, где проиграла канадцам. И вот теперь есть шанс реабилитироваться. Кстати, сам Олег Знарок недавно вернулся в ФХР в качестве консультанта сборных и вчера уже помогал Валерию Брагину готовить к чемпионату мира нашу молодежку. Не помешают советы Знарка и хоккеистам главной команды страны.

И, наконец, главная новость. Кубок Первого канала пройдет на два города. Первые два матча наша сборная сыграет в Москве, в «Ледовом дворце ВТБ». А вот третий впервые состоится на 60-тысячном стадионе «Санкт-Петербург Арене», где летом проходили матчи чемпионата мира по футболу, а теперь играет «Зенит». Но наш футбол ушел на зимний перерыв, и на стадионе под закрытой крышей уже заливают лед. Ждем рекорда посещаемости на хоккейных матчах!

НАШИ НАДЕЖДЫ

(Выделены победители Олимпиады)

ВРАТАРИ: Илья Сорокин* (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

ЗАЩИТНИКИ: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все - ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба - СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

НАПАДАЮЩИЕ: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин,

Сергей Андронов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все - СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

13 декабря, 18.45 (мск), Швеция - Россия;

15 декабря, 15.45, Россия - Чехия;

16 декабря, 17.00, Россия - Финляндия.

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Такое в хоккейном мире случилось лишь однажды, когда матч открытия чемпионата мира по хоккею-2010 прошел на «Фельтинс-Арене» в немецком Гильзенкирхене. Тогда хоккей под крышей стадиона, где играет футбольный клуб «Шальке-04», посмотрело более 70 тысяч зрителей. Приблизительно столько же сможет вместить и переделанная под хоккеистов «Санкт-Петербург Арена». Напомним, именно на ней в 2017 году состоялось открытие Кубка конфедераций, а прошлым летом здесь проходили матчи чемпионата мира по футболу, вплоть до полуфинала и матча за третье место. Сейчас на Крестовском острове играет «Зенит» (подробности)