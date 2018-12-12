Медведев предрек «эру судов» и идеалов демократии

«НЕ ЗАТРАГИВАТЬ ПРАВА ЛИЧНОСТИ»

«Изменения в Конституцию могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны», - такое мнение высказал премьер Дмитрий Медведев в своей статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», опубликованной в журнале «Закон».

Медведев отметил, что сейчас нередко звучат призывы перекроить Конституцию.

«Периодически слышны голоса, призывающие решительно изменить текст Конституции, или даже принять новый Основной закон. Конечно, такие изменения могут быть обусловлены вызовами времени, сама Конституция предусматривает четкий порядок ее корректировки, - пишет Медведев. - Наши отцы-основатели предусмотрели такой механизм, но также нельзя забывать и об их замысле, словах о том, что фундаментальные права человека, упорядоченная власть, правосудие, то есть все то, что раскрывает предназначение Конституции, - не политика и не идеология. Это неизменные устои свободного сообщества свободных людей».

КОНСТИТУЦИЯ КАК ЗАЩИТА ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

«Никакие политические или экономические катаклизмы не должны поколебать в нас веру в идеалы правового государства, заставить свернуть с дороги, выбранной нами вместе 25 лет назад как альтернативы тоталитаризму, произволу и подавлению прав и свобод», - написал Медведев.

«Приверженность основам Конституции позволяет нам верить в то, что Россия никогда снова не станет ареной ожесточенного гражданского противостояния, массовых репрессий, уничтожения и унижения миллионов людей, тоталитаризма и бесчеловечных социальных экспериментов», - считает Медведев.

«Власть должна соблюдать права своих граждан, независимо от участия в тех или иных международных организациях или конвенциях. Безусловный запрет пыток, недопустимость бесчеловечного и жесткого отношения, независимое правосудие, ограничение произвола и беззакония вытекают из духа и буквы самой Конституции России. Идеи, на которых зиждется Основной закон, являются внутренним стимулом для развития прав и свобод человека. Наличие такого стимула, а не только мощь армии и флота, самодостаточность национальной экономики предопределяет самостоятельность и независимость страны», - приходит к выводу Медведев.

«САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ, НО НЕ СЕПАРАТИЗМ»

«Реализация предусмотренных Конституцией принципов территориального устройства России показала, что воплощение конституционных гарантий самостоятельности регионов не должно выливаться в региональный сепаратизм и стремление создать собственную государственность, выйдя из состава Российской Федерации», - пишет Медведев.

Он отмечает, что «автономия регионов должна опираться на самостоятельные, активные и ответственные органы государственной власти, которые пользуются поддержкой и доверием населения, а эффективный общественный контроль за деятельностью органов власти должен стать основой предотвращения коррупции и злоупотреблений в региональных органах».

При этом, по словам Медведева, такие условия не могли быть обеспечены во всех российских регионах.

- Это потребовало использования предоставленной Конституцией возможности значительной централизации всей системы государственных органов с помощью утверждения законом общих принципов организации власти в субъектах России, - замечает Медведев.

«СУДЫ СТАНУТ ДРАЙВЕРАМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ»

«Можно предположить, что на следующем витке должен произойти переход от концентрации на государственном строительстве к развитию свободы человека, поощрению его инициативы . В таком случае именно судебная власть неизбежно станет «драйвером» тех преобразований, которые позволят продвинуться к воплощению идеалов демократического государства, на которых основана Конституция, мы станем свидетелями «эры судов». Она предполагает не только укрепление и развитие судебной ветви власти, но и выстраивание равноправного диалога между национальным и международным правосудием, защиту судебного и юридического суверенитета страны», - написал Медведев.

Он отметил, что судебная система имеет особое значение и в системе сдержек и противовесов, которая позволяет избежать сваливания к диктатуре.

«Следующий этап нашей общей работы - сделать так, чтобы, как и предписывает Конституция, весь государственный аппарат работал не как вещь в себе, решая сугубо внутренние задачи, но был направлен на реализацию принципов современного правового социального и демократического государства, концепции Конституции Человека», - считает Медведев.

«За прошедшие с принятия Конституции годы российская судебная система отчетливо продемонстрировала способность самостоятельно, без какой-либо внешней подпитки, выполнять возложенную на нее Основным законом миссию», - заключил Медведев.

«СТРЕМЛЕНИЕ К ГОСПОДСТВУ ДВАЖДЫ СТАВИЛО ЕВРОПУ В ХХ ВЕКЕ НА ГРАНЬ КАТАСТРОФЫ»

«Использование структур Совета Европы и других международных организаций как инструментов давления на Россию - дорога в один конец. Путь, ведущий к расшатыванию и в конечном итоге уничтожению всей хрупкой системы сотрудничества и безопасности на континенте, сложившейся после краха Берлинской стены. Ответственность за ослабление существующей системы, которая вот уже почти 75 лет удерживает мир от большой войны, будет лежать на тех, кто пытается создать атмосферу недоверия и страха, считает, что экономическое и военное превосходство позволяет диктовать другим свою волю. Стремление к господству любой ценой, отказ от норм международного права только в прошлом веке два раза ставили Европу на грань катастрофы», - напомнил Медведев.

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