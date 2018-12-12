Кубическая сила!

Буквально на днях заокеанская фирма Chevrolet показала, как будет выглядеть их будущий пикап Silverado c приставкой HD. Расшифровывается как «Хэви Дьюти», у него повышенная грузоподъемность. Это, считай, грузовик. Только с 10-ступенчатой коробкой-автомат, вот до чего дошел прогресс.

Чтобы ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в жуткой мощи этого «Сильверадо», для него придумали вот такое забрало. Не желаем вам поймать его отражение в зеркале заднего вида, будет страшно останавливаться перед светофором.

Японский автобус

Не маршрутный, конечно. На просторах России и сейчас хорошо знают микроавтобусы Mitsubishi Delica, которые были гибридом внедорожника и дома на колесах. Вроде нашей «буханки», только в японском было тепло, уютно и он не ломался каждый день. Стишок со словами «нету лучше велика, чем «Мицубиси Делика» ясно говорит о нежном отношении соотечественников к машине.

Chevrolet HD выглядит немного устрашающе. Фото: chevrolet.com

Но время шло, «проходимец» превратился в горожанина и стал более подходящим на роль бизнесджета для трансфера офисных начальников в аэропорт или на переговоры. И тут его настигла рука художника, не знающая плавных линий. Хорошо, что не все углы прямые!

Угловатый пупс

Малюсенький внедорожничек Suzuki Jimny, который умеет ползать по грязи как «взрослый», но размером меньше старой «Нивы», недавно обновили. С дизайном заморачиваться не стали, просто, похоже, срисовали его с коробки из-под алкоголя. Получилась машина в стиле той немецкой шоколадки, что «квадратиш-практиш-гут».

Mitsubishi Delica - «буханка» по-японски. Фото: mitsubishi-motors.com

Но любителям тюнинга этого оказалось мало, они придумали варианты оформления наподобие сурового «Гелендвагена» и приключенческого «Лендровера Дефендера». Это как на «Запорожец» морду от «ЗИЛа» приделать, только углы у железяк не спиливать. Здесь предложили набор пластиковых накладок, чтобы сделать машины похожими на полувоенные образцы. Так и назвали - «Маленький G» и «Маленький D».

Самое смешное, что все это - не веселые картинки, а реальные автомобили, которые появятся в продаже в следующем году.