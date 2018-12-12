2018-12-11T12:50:14+03:00
Авто

Кубическая сила!

Ящики на колесах - новое веяние в дизайне машин
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
Поделиться:
«Маленький D» появится в продаже в следующем году. Фото: suzuki-motor.com«Маленький D» появится в продаже в следующем году. Фото: suzuki-motor.com
Изменить размер текста:

Буквально на днях заокеанская фирма Chevrolet показала, как будет выглядеть их будущий пикап Silverado c приставкой HD. Расшифровывается как «Хэви Дьюти», у него повышенная грузоподъемность. Это, считай, грузовик. Только с 10-ступенчатой коробкой-автомат, вот до чего дошел прогресс.

Чтобы ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в жуткой мощи этого «Сильверадо», для него придумали вот такое забрало. Не желаем вам поймать его отражение в зеркале заднего вида, будет страшно останавливаться перед светофором.

Японский автобус

Не маршрутный, конечно. На просторах России и сейчас хорошо знают микроавтобусы Mitsubishi Delica, которые были гибридом внедорожника и дома на колесах. Вроде нашей «буханки», только в японском было тепло, уютно и он не ломался каждый день. Стишок со словами «нету лучше велика, чем «Мицубиси Делика» ясно говорит о нежном отношении соотечественников к машине.

Chevrolet HD выглядит немного устрашающе. Фото: chevrolet.com

Chevrolet HD выглядит немного устрашающе. Фото: chevrolet.com

Но время шло, «проходимец» превратился в горожанина и стал более подходящим на роль бизнесджета для трансфера офисных начальников в аэропорт или на переговоры. И тут его настигла рука художника, не знающая плавных линий. Хорошо, что не все углы прямые!

Угловатый пупс

Малюсенький внедорожничек Suzuki Jimny, который умеет ползать по грязи как «взрослый», но размером меньше старой «Нивы», недавно обновили. С дизайном заморачиваться не стали, просто, похоже, срисовали его с коробки из-под алкоголя. Получилась машина в стиле той немецкой шоколадки, что «квадратиш-практиш-гут».

Mitsubishi Delica - «буханка» по-японски. Фото: mitsubishi-motors.com

Mitsubishi Delica - «буханка» по-японски. Фото: mitsubishi-motors.com

Но любителям тюнинга этого оказалось мало, они придумали варианты оформления наподобие сурового «Гелендвагена» и приключенческого «Лендровера Дефендера». Это как на «Запорожец» морду от «ЗИЛа» приделать, только углы у железяк не спиливать. Здесь предложили набор пластиковых накладок, чтобы сделать машины похожими на полувоенные образцы. Так и назвали - «Маленький G» и «Маленький D».

Самое смешное, что все это - не веселые картинки, а реальные автомобили, которые появятся в продаже в следующем году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Китае задержали бывшего канадского посла
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как в Самарской области удалось повысить качество дорог
Стрельбу в Страсбурге власти Франции рассматривают как теракт
Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Страсбурге
Командир одного из задержанных кораблей ВМС Украины отказался давать показания
МИД РФ посчитал неуместным высказывание Помпео о полете Ту-160 в Венесуэлу
Захарова прокомментировала заявление украинского депутата о пришельцах
Один человек погиб и трое ранены во время стрельбы в Страсбурге
Московское метро и МЦК будут работать в новогоднюю ночь
Украина может выйти из соглашения СНГ о сотрудничестве разведслужб
Стрельба в Бразилии унесла жизни пяти человек
Путин заморозил накопительную часть пенсии до 2021 года
МЧС предупреждает москвичей о тумане
Глава Олимпийского комитета прокомментировал скандал с Мамаевым и Кокориным
Космонавты Кононенко и Прокопьев вышли в открытый космос
Стало известно имя рэпера, который снялся в «новогоднем огоньке»
Поздняков прокомментировал идею включения киберспорта в программу Олимпийских игр
Депутат Верховной рады призвал пришельцев уничтожить Крымский мост
В СПЧ заявили о росте числа нарушений прав россиян и соотечественников, проживающих за рубежом
Президент поручил генпрокуратуре проверить дело Пономарева
Поздняков заявил о переоценке негативных спортивных событий 2017 года
Госдума приняла поправки о борьбе с фальшивыми ТО
Президент Олимпийского комитета: россияне изменили отношение к спорту
Самарская область потратит на ремонт и строительство дорог в 2019 году более 15 млрд рублей
ЕСПЧ получил ответ от Минюста РФ по поводу задержания украинских моряков