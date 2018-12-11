Тест "КП": Экранная грамота
13 декабря - Всемирный день детского телевидения. А для нас с вами это повод вспомнить любимые фильмы, мультики и, возможно, узнать о них кое-что новое
- Только мы с конем...к телику рванем! Кадр из мультфильма
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Праздник этот в 1994 году придумал Детский фонд Организации Объединенных Наций. Чтобы у взрослых был повод задуматься: что хорошего мы показываем ребятам?
1Чтобы советский Винни Пух говорил своим забавным голосом, озвучившему его Евгению Леонову:
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Правильный ответ:Чтобы голоса героев мультика про Винни Пуха звучали смешнее, ускорили голос не только Евгения Леонова, но и его напарницы - Ии Саввиной, которая озвучивала Пятачка.
2Создатель Микки-Мауса Уолт Дисней больше всего боялся:
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Правильный ответ:Создатель Микки-Мауса Уолт Дисней, который часто говорил, что «все началось с мышки», на самом деле всю жизнь страшно боялся мышей. К слову, режиссер фильмов ужасов Хичкок тоже имел свою фобию - страшился овальных предметов, в первую очередь яиц.
3За что члены худсовета раскритиковали детский мюзикл «Приключения Буратино»?
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Правильный ответ:Премьерный показ мюзикла «Приключения Буратино» был запланирован на первом канале 1 января 1976 года. Принимавшие картину члены худсовета были недовольны: «Безобразие! Кот без хвоста, лиса в платье, Буратино издевается над пожилым человеком». Но был конец года, невыполнение киноплана грозило разборками, и фильм, к счастью, пропустили.
4Борис Грачевский начал свою работу в кино, сыграв:
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Правильный ответ:В 1968 году, когда снимали «Варвару-красу» (1969 год), Борис Грачевский, вернувшись из армии, устроился на киностудию им. Горького грузчиком. Несмотря на такую далекую от кино должность, ему действительно досталась роль руки Чуда-юда. Кстати, роль директора киножурнала в «Ералаше» Грачевский тоже играл - просто это была не первая его роль.
5Психологи пару лет назад выступили против популярного мультсериала «Маша и Медведь», потому что:
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Правильный ответ:Психологи на полном серьезе ополчились на «Машу и Медведя»: мол, непослушная Маша - плохой пример! Впрочем, кто тут для кого пример? Дело в том, что мультяшная героиня списана режиссером Олегом Кузовковым, как он сам признавался, с одной очень непоседливой и своенравной девочки, которую он увидел на пляже в Крыму.
6Почему в советском мультфильме «Бременские музыканты» принцесса одета в короткое красное платье?
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Правильный ответ:Поэт Юрий Энтин, на стихи которого написаны песни в «Бременских музыкантах», рассказывал: «Вот такое же красное платье, которое вы видите в мультфильме на принцессе, я купил жене за 40 рублей, в нем она и была на свадьбе».
7Любимая присказка коня Юлия в мультфильмах про трех богатырей:
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Правильный ответ:Конь Юлий в этом мультсериале так и сыплет шутками. Например: «Типичные богатыри: сначала бьют, потом спрашивают». Но повторяет только присказку про подковы.
8Кто стал прототипом фиксиков?
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Правильный ответ:«Гарантийные человечки» - повесть Эдуарда Успенского о маленьких человечках, которые живут внутри приборов и ремонтируют их во время действия гарантии. Повесть опубликована еще в 1974 году, а в 2010-е годы ее сюжет лег в основу популярного нынче мультсериала «Фиксики».
9Знаменитый детский фильм про приключения Петрова и Васечкина...
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Правильный ответ:Искрометный фильм про Петрова и Васечкина не понравился директору телеобъединения «Экран» Борису Хессину. Рассказывают, что он заявил: «Этого показывать мы не будем никогда!Это не пионерская музыка, не пионерская пластика!». Но режиссер Владимир Алеников обратился к дочке Андропова.После ее вмешательства быстро переделали программу ТВ, поставив фильм в сетку
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы не очень хорошо разбираетесь в детских фильмах и мультиках. Может стоит проводить больше времени у телеэкранов с маленькими телезрителями?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - знаток! Отлично разбираетесь в детских фильмах и мультиках!
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