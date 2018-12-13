В России появятся умные города

Для этого в городскую инфраструктуру будут активно внедряться современные технологии и смарт-разработки.

До конца года все регионы страны представят в Минстрой России проекты региональных программ цифровизации городского хозяйства, которые затем в течение 6 лет будут выполняться в рамках проекта «Умный город». Чтобы помочь регионам и городам с выбором конкретных технологий для внедрения, Минстрой запустил портал «Банк решений умного города». В нем уже размещено около 130 решений, обкатанных в 250 городах страны, они повышают эффективность работы по различным направлениям жизни города: безопасность, транспорт, экология, коммунальные сети, энергетика, градостроительство. Все это в комплексе делает жизнь граждан комфортной и позволяет значительно экономить бюджетные деньги.

Цифровизация жизни

- Есть ряд городов-пилотов, которые уже активно внедряют смарт-разработки в свою инфраструктуру и в чем-то опережают других, пользуясь их опытом, проект «Умный город» будет реализовываться на территории всей страны. Именно поэтому каждый регион должен разработать подробный план действий - программу по цифровизации городского хозяйства. К этому проекту можно привлекать и частных инвесторов - многие технологии окупаются: например, городской Wi-Fi, как правило, оплачивают предприниматели. Важно понимать, что в большинстве случаев «умные решения» позволяют экономить и привлекать дополнительные средства в город, - отмечают в Минстрое России.

Владимир Якушев. Фото: Минстрой РФ

Согласно прогнозам, к 2025 году в крупных населенных пунктах будет проживать 81% населения России. Такие темпы урбанизации без развития новых «умных» технологий управления городским хозяйством могут обернуться экологическими, социальными и экономическими проблемами. Чтобы городская инфраструктура могла справиться с возросшими нагрузками, придется либо строить новые мощности, либо повышать эффективность имеющихся.

Поэтому проект «Умный город» планируется реализовывать в рамках сразу двух национальных проектов - «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».

- В числе целевых показателей проекта - перевод информации в сферах ЖКХ, благо­устройства, градостроительства и архитектуры в машиночитаемый вид, создание цифровых инструментов участия жителей в принятии решений по вопросам городского развития, рост доли коммунальных предприятий, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации, увеличение числа домов, подключенных к автоматизированным системам учета коммунальных ресурсов, и многие другие механизмы, внедрения которых требует от нас сегодняшний день, - пояснил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Подписание соглашения ассоциации ЖКХ. Фото: Минстрой РФ

«Умные светофоры»

Еще на этапе разработки проекта Минстрой России создал рабочую группу «Умный город», в нее вошли представители федеральных и региональных органов власти, крупных предприятий ЖКХ, крупнейшие разработчики технологий, в частности

«Ростелеком», «Роснано», «Рос­атом», «Ростех», вузы и центры компетенций, а также международные эксперты, в том числе из Программы ООН по населенным пунктам.

Кстати, первые шаги совместной работы на международном уровне были сделаны еще в прошлом году, ими стали флагманские проекты, реализованные вместе с японскими компаниями в Воронеже и Владивостоке. Речь идет о внедрении «умных светофоров», строительстве «здоровых» жилых домов, спроектированных при участии японских специалистов, тестировании технологий бестраншейной санации трубопроводов, то есть когда для замены труб под землей не нужно раскапывать улицу.

За год эти технологии доказали свою эффективность. К примеру, скорость движения по участку, оборудованному умными светофорами, в Воронеже увеличилась на 20%, а стоимость и сроки восстановления трубопровода при помощи технологии спиральной навивки оказались ниже, чем при использовании стандартных методов, причем ремонт осуществляется без остановки канализации. Поэтому было решено продолжить внедрение этих технологий в двух пилотных городах, чтобы потом тиражировать в другие регионы и города страны.

Банк поможет экономить

«Банк решений умного города» - это открытая база знаний, доступный помощник органам местного самоуправления в процессе цифровизации городского хозяйства. Сейчас многие информационные системы каждый муниципалитет формирует самостоятельно, а проект «Умный город» позволяет не изобретать велосипед и выбрать подходящее решение для конкретной задачи, решение, которое уже где-то доказало свою эффективность. Проекты на этом портале представлены по самым различным направлениям ЖКХ и городской среды, от систем диспетчеризации коммунальных ресурсов до умных детских площадок или пешеходных переходов.

При этом в рамках «Умного города» выбирать, какой именно проект внедрить и с каким разработчиком сотрудничать, руководители городов будут самостоятельно, опираясь на стандарт «Умного города», подготовленный Минстроем России, а также на отзывы потребителей решения и экспертную оценку.

ВАЖНО

Что предлагают разработчики

Реанимация теплотрасс

Рукав, пропитанный смолой, помещается при помощи лебедки в санируемый участок трубопровода. Затем он расправляется сжатым воздухом и отверждается с помощью ультрафиолетовых ламп. Рукав позволяет получить новую прочную трубу, плотно примыкающую к стенкам ремонтируемого коллектора и в точности повторяющую его геометрию. Как правило, достаточно четырех часов, чтобы произвести ремонт трубопровода и снова ввести отремонтированный участок в эксплуатацию. Использование светоотверждаемого полимерного рукава возможно на коммунальных, промышленных, водопропускных, газовых сетях.

Управление отходами

Речь о компаниях, которые занимаются вывозом твердых коммунальных отходов. АСУ «Управление отходами» автоматизирует работу с договорами и начислениями, управляет маршрутами и местами накопления ТКО, использует мобильное приложение водителя и мониторинг транспортных средств.

Автоматизация работы с договорами и постоянное обновление базы данных ускоряют деятельность регионального оператора по заключению договоров. Формирование начислений и автоматическое формирование реестров позволяют контролировать своевременность платежей и эффективно управлять дебиторской задолженностью регионального оператора. Функция планирования и оптимизации рейсов, а также возможность управления контейнерными площадками могут сократить затраты на транспортирование отходов, а система мониторинга перемещения автотранспорта позволяет контролировать вывоз отходов в режиме онлайн.

Интерактивные детские площадки

Развивающие видеоплощадки - это интерактивная игровая зона с возможностью выбора более сотни игр. Подборка игр составлена с учетом интересов детей разных возрастных групп - от одного года и старше. Площадка подходит как для индивидуальных, так и для коллективных занятий.

Детские видеоплощадки изготавливаются из видеоблоков, мониторы которых выполнены из влаго- и термостойких материалов, что позволяет им работать на открытом пространстве, а специальное антивандальное покрытие защищает сенсорный экран от повреждений. Игровые площадки нового поколения могут быть установлены на уже существующей детской площадке: как на улице, так и внутри.