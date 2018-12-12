Эксперт: Теракт в Страсбурге может остудить пыл «Желтых жилетов»

Сотни французских полицейских ищут стрелка, открывшего накануне огонь по рождественской ярмарке в центре Страсбурга вечером 11 декабря. Полиция официально сообщает о трех погибших и 13 раненых. Причем восемь из них в критическом состоянии. Власти рассматривают все версии произошедшего, в том числе и теракт.

Полиция оцепила весь центр Страсбурга.Поиски преступника, застрелившего двоих и ранившего 11 человек, продолжаются

По некоторым данным, 29-летнего боевика зовут Шериф Шекатт, и ранее он уже был судим за вооруженное нападение. В перестрелке с правоохранителями Шекатт был ранен, однако ему все же удалось сбежать. Полиция уже обыскала дом преступника (там нашли несколько гранат) и еще несколько зданий, где он мог бы скрываться, но пока его не нашли. Полиция не исключает, что у террориста могут быть сообщники.

С ЭТИМ НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен после очередного теракта призвала власти кардинально изменить подход к борьбе с терроризмом в стране.

«Все нашли мысли о жертвах убийства в Страсбурге и их родственниках, а также о полиции и спасательных отрядах. Должны произойти радикальные изменения, поскольку политика по борьбе с терроризмом явно терпит неудачу», — написала она на своей странице в Twitter.

Страсбург считается рождественской столицей Европы.Фото: REUTERS

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

Премьер Великобритании Тереза Мэй написала у себя в Twitter, что сильно потрясена произошедшим:

«Мыслями я вместе с теми, кого это затронуло, а также с народом Франции». Кабмин Германии направил в Париж сообщение с соболезнованиями: «Какой бы мотив ни стоял за выстрелами, мы скорбим о погибших и мысленно находимся с ранеными».

А австрийский канцлер Себастьян Курц сказал, что Европа должна продолжать бороться:

«Мои мысли с жертвами сегодняшней трусливой стрельбы в Страсбурге, которую я осуждаю. Мы не дадим себя запугать и всегда будем защищать наши европейские ценности, а также наш европейский образ жизни. В эти трудные времена мы поддерживаем Францию и Европарламент».

По некоторым данным, 29-летнего террориста зовут Шериф Шакт.Фото: REUTERS

СТРЕЛКУ ПОМОГЛА ОБЩАЯ АТМОСФЕРА ХАОСА В СТРАНЕ

- Сложно рассматривать этот инцидент, как теракт в классическом смысле слова, - уверен политолог Андрей Манойло. - Во-первых, стрелок не выдвигал никаких требований. А во-вторых, если верить местной полиции, то речь идет о неудачной попытке задержания опасного преступника. Его и так пытались схватить, но он оказал сопротивление. А в связи с тем, что Франция сегодня охвачена протестами и масса народа находится на улицах, он затерялся в толпе и ушел. Очевидно, что если бы в стране все было спокойно, то, скорее всего, бандита удалось бы задержать.

Стрельба в Страсбурге.

ТЕРАКТ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА МАНИФЕСТАЦИИ

- Не исключаю, что власти могут теперь давить на демонстрантов, используя этот случай, - рассказал «КП» французский писатель и аналитик Александр Латса. - Людей будут призывать не выходить на улицы, так как это опасно, прежде всего, для них самих. Разумеется, многие прислушаются к этим призывам, потому что Франция находится под угрозой терроризма. И все это понимают. Теракт в «Страсбурге» может остудить пыл «Желтых жилетов».

СПРАВКА «КП»

Франция стала одной из главных целей террористов — за последние годы там было совершено множество кровавых терактов, в которых погибло больше 200 человек. Самая массовая бойня произошла в Париже 13 ноября 2015 года. Тогда террористы атаковали сразу несколько мест: концертный зал «Батаклан», стадион «Стад де Франс» и веранды ресторанов в центре города. В общей сложности погибли 130 человек.

14 июля 2016 года в Ницце во время гуляний в честь Дня взятия Бастилии грузовой автомобиль врезался в толпу людей. Погибли более 80 человек и более ста получили ранения. Водителя грузовика застрелили. А в конце марта этого года выходец из Марокко угнал автомобиль на юге Франции, застрелив водителя. После чего ранил полицейского и захватил заложников в супермаркете города Треб. Во время штурма погибли еще двое. 16 человек пострадали.

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