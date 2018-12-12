На Ставрополье задержан еще один участник нападения на псковских десантников в 2000 году

В Главном следственном управлении Следственного комитета России нашли ниточку, которая привела к задержанию очередного участника вооруженного нападения на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 бойца, а четверо получили ранения. Бой произошел 18 лет назад в горах у села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Бандитами руководили Басаев, Хаттаб и другие иностранные наемники.

"Во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих), был задержан 47-летний член банды Басаева – Шамиль Казбулатов", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

- В 1999 году проходил обучение в Сержень Юрте (там размещался учебный лагерь террористов - авт.), участвовал в Ботлихских происшествиях (нападение боевиков на Дагестан в августе 1999 года - авт.). После сдался властям. Был осужден на 12 лет, освободился в 2013 году, - заявил на допросе задержанный.

Задержание боевика на Ставрополье .Мужчина участвовал в нападении на псковских десантников

В Федеральной службе безопасности России заявили, что розыск и задержание лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности за участие в нападении на военнослужащих 6 парашютной десантной роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ продолжается.

Напомним, 29 ноября сотрудники ФСБ России за те же преступления задержали 44-летнего Нажмудина Дудиева и 43-летнего Ибрагима Донашева.

А за неделю до этого "Комсомолка" сообщала о задержании 40-летнего Хазвана Черхигова, который в свои 17 лет был охранником Шамиля Басаева, и участвовал в нападении на Буденовск в 1995 году. Он довольно сильно изменил внешность, и порядка 20 лет жил в Москве по поддельным документам.

В СК России отметили, что за последние годы за нападение на 6-ую роту задержано тринадцать выживших участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член "УНА-УНСО" Александр Малофеев. Все они были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Также судом рассматривается уголовное дело в отношении еще двоих соучастников банды.

В следствии отмечают, что задержание преступников и террористов за преступления минувших лет, становится возможным во многом благодаря криминалистам и экспертам, которые освоили новое современное оборудование.

СПРАВКА "КП"

У высоты №776, под Аргуном в Чеченской республике, с 29 февраля — 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. По информации разных источников, против роты десантников выступило от 700 до 2500 хорошо вооруженных боевиков, среди которых было много иностранных наемников. Причиной гибели десантников назывался ряд ошибок в проведении контртеррористической операции, и даже предательство, благодаря которому боевики обошли блокпосты и окружили десантников. В 2000 году террористы напали на Грозный, Шатой, а затем избегая авиационных ударов, ушли в горы и рассеялись. Многие военные эксперты связывают вышеуказанные ошибки командования с тем, что космические снимки с американских спутников, которые те услужливо предоставляли нашим военным, имели серьезные погрешности в координатах.

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