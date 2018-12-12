«Сделано в России» - бренд и цель

В конце ноября в текстильной столице страны Иванове прошел V Всероссийский форум легкой промышленности. Впервые столь масштабное отраслевое мероприятие состоялось не в Москве. При этом форум стал одним из самых многочисленных по числу гостей. В заседаниях и круглых столах приняли участие делегаты из десятков регионов страны, а также представители Беларуси, Казахстана, Малайзии, Узбекистана и даже Японии.

Большинство собравшихся отметили: отрасль преодолела пик экономического кризиса, обозначила текущие правила игры и уверенно пошла в рост почти по всем показателям. Теперь пришло время обозначить приоритеты на ближайшее будущее.

Продолжение темы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Формируя молодежную моду Европы

Подписано соглашение о сотрудничестве между Минпромторгом России и Европейским институтом дизайна.

Если Иваново - это центр текстильной промышленности нашей страны, то город на Неве - центр дизайнерской мысли. Поэтому именно там прошел II Международный форум моды. На его площадках встретились представители фешен-ретейла, дизайнеры, байеры, представители предприятий легкой промышленности и финансовых компаний.

Ключевое событие форума - подписание соглашения о сотрудничестве между Минпромторгом России и Европейским институтом дизайна. Стороны договорились обмениваться информацией, проводить совместные мероприятия и реализовывать совместные проекты на территории России и Италии.

- Италия всемирно известна как столица моды и стиля, как центр закупок высококачественных тканей и материалов. Всем известны итальянские бренды, а знак Made in Italy стал гарантией качества и элегантности для миллионов людей во всем мире, - сказал Виктор Евтухов.

- Бренд Made in Russia - это не только развитие дизайна, но и культурное посредничество, дружба между странами и людьми, обмен опытом, культурный обмен. Мода помогает развитию всех этих отношений, - считает дизайнер, технолог и преподаватель Istituto Europeo di Design Андреа Този.

Подробнее о последних тенденциях российской моды.

Замглавы Минпромторга Виктор ЕВТУХОВ: Инвестиционная активность в отрасли сохраняется

- За последние годы нам удалось поднять отрасль на качественно новый уровень. Мы вышли на хороший темп развития, стали надежным партнером для многих отраслей промышленности. Итоги работы за 10 месяцев 2018 года позволяют прогнозировать, что к концу года рост производства текстильных изделий и одежды составит более 4%.

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов подвел итоги года и озвучил планы на 2019-й.

У нас есть успехи в создании высокотехнологичной продукции. Мы почти на 100% обеспечили независимость от импортных поставок в сегментах производства спецодежды и геотекстиля для автодора. Разработали и внедрили шумопоглощающие материалы и кожу для автопрома и авиации. Салон представительского автомобиля «Кортеж» изготовлен из кожи высокого качества российского производства (подробнее об этом - на стр. 3). И это тоже предмет нашей гордости и заслуга предприятия, которое реализовало инвестиционный проект и полностью модернизировало производство.

Инвестиционная активность в отрасли сохраняется. Впервые за последние десятилетия мы открываем сразу два кожевенных завода - в Брянской области и Алтайском крае. Наши коллеги из Смоленской области строят современный льнозавод. За счет собственных средств начато строительство производственного комплекса «Мануфактуры Боско» в Калуге. Там будет создано

900 рабочих мест и организовано производство более 2 млн. единиц трикотажных изделий и более 100 тысяч изделий верхней одежды. Запущено крупное производство нетканых материалов медицинского назначения в Тверской области. Организовано производство котонина в Иванове.

Вместе с Минсельхозом мы разработали и будем реализовывать дорожные карты, которые позволят обеспечить текстильные предприятия льняным волокном и шерстью. По кожевенному сырью основная задача - это наращивание поголовья крупного рогатого скота и запрет на вывоз кожевенного полуфабриката.

Уже сегодня в магазинах ZARA, ZARA Home, Massimo Dutti S.A., Oysho можно купить продукцию с пометкой «Made in Russia». При этом производимая российскими предприятиями продукция попадает в конечном итоге не только в магазины РФ, но и в магазины других стран. Ведущие мировые ретейлеры отмечают, что качество товаров, производимых российскими фабриками, оценивается на высоком уровне.

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