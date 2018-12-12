Ключевым мероприятием стало пленарное заседание на тему «Конкурентоспособность российской легкой промышленности». Диапазон дискуссий -от перспектив развития отечественного легпрома до проблем с одеждой для учащихся. Корреспондент «КП» выделил пять приоритетов развития отрасли.

№ 1 Увеличить экспорт в два раза

- Президентом перед нами поставлена амбициозная задача - увеличить объем экспортных поставок продукции легкой промышленности почти в 2 раза к 2024 году, то есть до $2,3 млрд. И именно на этом направлении нам с вами в ближайшее время предстоит сконцентрировать все усилия, - заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По прогнозам, в этом году объем экспорта составит $1,4 млрд. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году.

- Нам с вами надо не только удержать эту планку, но и начать активнее выходить за рубеж, развивая и продвигая российские бренды, формируя потребительский спрос именно на российские товары как на качественные, доступные, модные и безопасные, - пояснил Евтухов.

Один из важных приоритетов в этом направлении - продвижение бренда Made in Russia.

А для этого нужно не только заниматься международным маркетингом, но и держать марку. В том числе и внутри страны, чтобы не отдавать рынок иностранным конкурентам...

№ 2 Продолжать процесс импортозамещения

Из-за санкций Запада некоторые крупные зарубежные фирмы теперь идут в Россию неохотно. По мнению экспертов, это наш шанс занять множество различных ниш. И здесь открываются большие возможности для малого бизнеса. Всем раскрученным брендам необходимы отечественные предприятия узкой специализации. Те, которые будут производить молнии, заклепки, утеплители и другие составляющие. Пока многое из этого приходится закупать за рубежом. Но вслед за внутренним спросом стало появляться и внутреннее предложение.

- Не все компетенции в России есть, многие утрачены, но надо восстанавливать былую славу, былую мощь нашей индустрии. Будем учиться у других, изучать последние технологии и достижения, - заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. - На базе Ивановского государственного политехнического университета будет создан центр компетенций в текстильной промышленности.

Кое-где российские производители уже затмили зарубежных. Например, у нас, как и на Западе, активно растет спрос на товары для спорта и активного отдыха. В нашей стране миллионы людей ходят на охоту и рыбалку, в том числе зимой. Поэтому спрос на теплую, сверхтеплую и непромокаемую одежду есть всегда. И благодаря климату ее мы научились делать очень хорошо.

№ 3 Поставить барьер для контрафакта

Рынок одежды - гигантский. Но если раньше на нем было засилье некачественной и никем не контролируемой продукции, то сейчас ситуация стала меняться к лучшему. В каждом регионе ввели специальные антиконтрафактные комиссии под председательством губернаторов. Прошли массовые чистки среди фирм, выдающих лицензии. Оказалось, что половина из них были недобросовестными. То есть выдавали сертификаты о соответствии любому желающему. В итоге некоторые крупные покупатели даже не знали, что приобретают поддельный товар.

После контрольных мероприятий российским производителям стало легче дышать. Но потенциал для совершенствования еще есть, считают эксперты.

№ 4 Наладить взаимодействие власти и бизнеса

- Вклад в создание инновационной продукции, модернизация предприятий и создание новых производственных мощностей оказали механизмы поддержки, реализуемые Фондом развития промышленности, а инициированный нами механизм льготного лизинга стал одним из самых востребованных со стороны отрасли, - пояснил Виктор Евтухов. - С помощью данной меры в 2018 году начата реализация 12 проектов на общую сумму 2,35 млрд. рублей. При этом размер субсидий составил 700 млн.

По словам директора по развитию проектов малайзийского Института PEMANDU Кристофера Тан Датука, поддержка отрасли необходима, но ее нельзя распылять. Нужно сосредоточиться только на перспективных направлениях. А определить их можно, лишь посоветовавшись с бизнесом.

- Мы так и делаем. Правительство оказывало и будет оказывать поддержку производителям. Но только перспективным. Выделять средства лишь для того, чтобы предприятие продержалось еще год или два, - значит выбрасывать их впустую, - пояснил Евтухов.

- Нам грех жаловаться, - считает Воскресенский. - Минпромторг и по линии субсидий, и по линии Фонда развития промышленности оказывает нам поддержку.

№ 5 Создать новые рабочие места

Главная цель роста производства проста - это не только увеличение товарооборота и прибылей компаний, но и создание новых рабочих мест. А достижение такой цели зависит от проведения взвешенной экономической политики.

- Такие форумы важны. Люди ждут от нас простого - достойных зарплат и модернизированных, современных рабочих мест. Чтобы этого добиться, надо вот так обсуждать, с какими вызовами сталкивается отрасль и что мы все вместе должны сделать на уровне правительства, губернатора, предпринимателей, - считает Станислав Воскресенский. - Есть разные вызовы на мировых рынках. С президентом страны и председателем правительства мы обсуждали дополнительные меры поддержки текстильной отрасли в целом. Сейчас вместе с Минпромторгом работаем над деталями таких мер.

- Перед нами стоят большие задачи. И я уверен, что совместными усилиями благодаря эффективному взаимодействию с отраслевыми ассоциациями и компаниями мы их решим, - подытожил Виктор Евтухов.

Продолжение темы.