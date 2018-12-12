«Комсомолка» предлагает читателям назвать человека года в России

«Комсомольская правда» начинает подводить итоги года. И конечно же, мы собираемся делать это вместе с нашими читателями. Предлагаем вместе определить человека года в России.

Кто в последние 12 месяцев заставлял нас смеяться, удивляться, спорить до хрипоты или снова и снова искать о себе новые подробности в статьях «Комсомолки»? Президент Владимир Путин или главный тренер сборной по футболу Станислав Черчесов? Мэр Москвы Сергей Собянин или министр обороны Сергей Шойгу? Блогер Юрий Дудь или рэпер Хаски? Олимпийская чемпионка Алина Загитова или светская львица и политик Ксения Собчак?

Мы не ограничиваем ваш выбор профессиями и сферами деятельности, массовой культурой либо же большой политикой - называйте тех, кто, по вашему мнению, в наибольшей степени отразил дух нашего времени. О ком через 10 лет будут вспоминать, как о символе 2018-го?

Имена своих номинантов пишите в комментариях к этой заметке или присылайте на адрес электронной почты reporter@kp.ru. Самые популярные и интересные варианты, наряду с кандидатами от редакции, войдут в шорт-лист - он будет выставлен на онлайн-голосование, которое и определит человека года по версии «Комсомолки».