Что такого сказал Чубайс?

В эти дни Анатолия Чубайса во всех СМИ цитируют как никогда активно. Причем, его выступление в рамках Общероссийского гражданского форума комментируют с мощным зарядом негодования.

Что же так всех разозлило? А вот это.

«Общество, в моем понимании глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу за все, что бизнес сделал в стране. Заслуги бизнеса в том, что он страну отстроил, восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, вернул людям зарплаты и наполнил бюджет. Это все сделали те, кого общество называет олигархами, другого слова даже не придумали».

Как еще реагировать, услышав такое? Получается, по мнению Чубайса мы - неблагодарный народ?! На первый и поверхностный взгляд, именно это он и имел в виду.

Приведенная цитата – часть выступления Чубайса о том, кто сегодня может стать локомотивом развития страны. Вернее, кто не может. И первым он назвал бизнес, потому что «это про бабки, а не про страну». При этом он прямо сказал, что не верит в то, что в обозримом будущем «наш бизнес станет красивым, сознательным и социально эффективным - таким, что обществу станет стыдно (за нелюбовь к бизнесу – прим. ред.)».

-Конечно, наш бизнес, который родился только 30 лет назад - отроческий, незрелый, поверхностный, нуворишеский и так далее. И в этом смысле мои претензии не на стороне бизнеса, а на стороне общества, - подчеркнул он.

По сути, смысл его речи заключался не в обвинении общества в нелюбви к олигархам, а о том, что стало с бизнесом, который многое сделал для развития страны.

Да, прогнозы главы «Роснано» о перспективах взаимоотношений власти, общества и бизнеса пессимистичны. По его мнению, в этом треугольнике будет сохраняться гармония, когда «власть недолюбливает общество и не любит бизнес, общество явно не любит и терпеть не может бизнес, бизнес с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает».

Хотя участники дискуссии и согласились с тезисом Чубайса о «нелюбовном треугольнике», но не уверены в бесперспективности изменения отношений между государством, обществом и бизнесом.

Например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что улучшению отношения общества к бизнесу поспособствует изменение статуса предпринимательских общественных организаций. По его мнению, необходимо усилить роль предпринимательских организаций в принятии государственных решений. А для этого нужна, по его словам, экстраординарная мера: создание предпринимательской палаты при правительстве или Госдуме, или введении квоты на представительство предпринимательских организаций в парламенте. Сегодня ни одна из парламентских партий не защищает интересы предпринимателей и не создает барьер для принятия решений, ухудшающих положение бизнеса, - отметил он.

В общем, к точке зрения Анатолия Чубайса можно относиться по-разному, но, возможно, прежде, чем громко кричать о своей ненависти к главному нанотехнологу и олигархам, вникнуть в смысл того, о чем на самом деле шёл разговор.