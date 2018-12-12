2018-12-12T13:05:06+03:00
Общество

Полицейских не ограничивали в посещении концертов рок, рэп и панк исполнителей

В МВД заявили о появлении в СМИ недостоверных сообщениях о деятельности ведомства
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В МВД опровергли запрет сотрудникам полиции посещать концерты рок-, рэп-, панк- исполнителей.В МВД опровергли запрет сотрудникам полиции посещать концерты рок-, рэп-, панк- исполнителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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"Директивы министра МВД России, запрещающей сотрудникам полиции посещать концерты рок-, рэп-, панк- исполнителей не существует. Указанная информация является недостоверной. Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось.", - сообщили в МВД России.

В ведомстве пояснили, что накануне в ряде СМИ и сети Интернет была опубликована информация о том, что полицейским запретили посещать концерты исполнителей, в текстах песен которых содержатся "призывы к анархическому поведению, разжиганию ненависти к органам государственного управления".

В пресс-службе ведомства попросили представителей СМИ внимательно проверять источники информации, и ответственно подходить к подготовке материалов, затрагивающих деятельность МВД России.

Можно было даже не проверять эту информацию, а просто вспомнить сколько раз в году сотрудники полиции вынуждены обеспечивать безопасность на различных культурных мероприятиях и концертах.

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