Снова лен шумит

В стране сейчас есть большие возможности как для выращивания сырья, так и для его переработки. Но льноводство в России до сих пор импортозависимо. Программа по его развитию - совместная работа Минпромторга и Минсельхоза.

В частности, проект предусматривает строительство самого современного льнозавода в России - первого за последние 30 лет. Выйдя на полную мощность, он станет одним из крупнейших предприятий по переработке льна в стране. Строительство активно ведется. На завод завезли сырье, которое прошло проверку во Всероссийском НИИ льна в Торжке. Тем не менее до конца 2019 года компания «Русский Лен» планирует ввести в севооборот более 5000 га земли, 30 - 40% которой не использовалось для сельскохозяйственных работ более 20 лет.

Ожидается, что за счет этого компания будет обеспечивать себя сырьем более чем на 70%.

«Русский Лен» находится в городе Сафоново Смоленской области - традиционном регионе выращивания льна-долгунца (15 - 18% посевных площадей России находилось именно на ее территории).

Кожу для салонов представительских автомобилей «Кортеж» поставляет Рязанский кожевенный завод, входящий в холдинг «Русская кожа». Кожа применяется для изготовления сидений, оплеток руля и элементов интерьера, может быть перфорированной или тисненой.

СПРАВКА «КП»

В СССР производилось до 80% мирового льна. Это растение до сих пор сохранилось на гербе Белоруссии. Сейчас тот же объем обеспечивают Франция и Бельгия. Выращенное в этих странах сырье перерабатывают в Китае. Лидер производства одежды из льна - Италия. Россия поставила задачу войти в число лидеров на этом рынке.

БРЕНД

«Красная машина» стартовала в Иванове

В области начали делать форму и одежду для сборной России по хоккею.

Стенд «Красной машины» занял центральное место на форуме в Иванове.

Сообщение об этом в дни проведения Форума легкой промышленности появилось на сайте правительства Ивановской области. Участники форума об этом узнали благодаря специальному стенду, установленному недалеко от площадки, где проходило пленарное заседание.

По словам губернатора области Станислава Воскресенского, первая партия заказа в общем объеме более 10 тысяч изделий уже в продаже, вторая будет отгружена в середине декабря. В тендере участвовали компании из Китая и Узбекистана, но предпочтение отдали ивановцам.

ИННОВАЦИИ

Микроклимат под одеждой

В России разработали новый термоизоляционный материал.

Компания «Термопол» представила на форуме новый саморегулируемый термоизоляционный нетканый материал для утепленной одежды. Как объясняют специалисты, он преобразовывает влагу, накапливаемую в пододежном микропространстве в виде пара, в рассеиваемое тепло. Затем оно аккумулируется в слое одежды, формируя максимально комфортную и безопасную температурную и влажностную среду между термоизоляцией и кожей человека. В итоге получается идеальный материал для создания утепленной одежды для минусовых температур.

- Наш материал способен откликаться на физиологические изменения человека: активное движение, обездвиженное положение, резкий перепад внешней температуры и т. п., - объясняет главный технолог заводов «Термопол-Москва» Елена Мезенцева, соразработчик продукции «Холлофайбер». - Избыточно поглощенная влага удаляется из одежды даже в статичном положении путем парциального давления.

При этом, по словам разработчиков, технологии саморегулируемой термоизоляции подойдут не только для текстиля, но и для строительных материалов, мягкой мебели и матрацев, постельных принадлежностей и обуви.

В 2018 году Минпромторгом России проведено 4 ярмарки, на которых российские производители из 30 регионов смогли продемонстрировать и реализовать свою продукцию.

Обувь

Тепло, сухо и не упадешь

Компания «Юничел» выпустила первую зимнюю коллекцию обуви на основе новых материалов.

В создании коллекции использованы материалы нового поколения. Внутренний слой - текстильный - впитывает влагу и обеспечивает воздухообмен. Средний - мембрана, настолько мелкая, что не пропускает через себя частицы воды, но выводит ее в виде пара наружу. Третий слой сохраняет тепло внутри и препятствует попаданию холода извне.

В результате получается теплая обувь, обладающая высокой степенью влаго- и термозащиты, позволяющая ноге дышать и оставаться сухой.

Подошва оснащена противоскользящей системой «Антигололед» со специальными шипами. Их скобы переключаются в два положения: «шипы наружу» - для скользких поверхностей и «шипы внутрь» - для напольных покрытий.

ВОТ ЭТО ДА!

Наряд из нефти - это реально?

Нефть стала «хлебом промышленности». Но она используется не только в энергетике и нефтехимии. Большинство материалов для текстильной продукции давно создается без применения методов ткачества. Карбон, углепластик, графен, нанотрубки, аэрогели, метаматериалы, мембраны и прочие делают революцию в представлениях о свойствах материи, приводят к изменению структуры потребления технического текстиля в строительстве, сельском хозяйстве, медицине, дорожном строительстве, авто-, авиа-, космо- и судостроении.

- Углеводородное сырье - это основа для технического текстиля. Значит, в России есть безграничные возможности в промышленной политике, - говорилось на форуме. - Добывать сырье мы уже научились, экспортировать и умело зарабатывать на этом - тоже. Осталось научиться перерабатывать углеводороды в сырье для развития технического текстиля.

Как считают эксперты, будущее именно за такими материалами. Возможности по их использованию - гигантские.

Продолжение темы.