Русский дизайн пошел на экспорт

За последние 5 - 6 лет российский легпром сделал большой шаг вперед - точнее, перешагнул через государственную границу. Причем ассортимент на экспорт большой: сырье, инновационные ткани и даже интеллектуальная собственность, в частности дизайн. Свою нишу нашла и фешен-индустрия. На нее есть большой спрос потребителей - от мелких фирм до всем известных западных брендов. Российские разработки покупают крупные универмаги и холдинги.

В магазинах коллекции осень - зима появляются в середине лета, а разрабатывать их начинают задолго до сезона - минимум за полтора-два года. Вот и сейчас: зима только началась, а многие торговые дома и производители уже готовятся к следующему летнему сезону. Например, выбирают стиль и дизайн для своих изделий.

Россия тоже начала преуспевать в этой сфере. В течение пяти последних лет рисунки российской Solstudio Textile Design попадают на стенды тенденций главных текстильных выставок всего мира. На последнем шоу Premiere Vision в Париже проектами наших соотечественников проиллюстрированы следующие направления: географический камуфляж, игра линий, спортивные схемы и digital-цветы. Рисунок студии стал одним из семи мировых трендов текстильного дизайна сезона и был опубликован в главной брошюре выставки.

Публикация в каталоге и размещение на стенде тенденций позволили компании получить большой приток новых посетителей и завоевать новых клиентов из Англии, Америки, Индии, Германии, Турции, Китая. А это значит, что наши дизайнеры стали трендсеттерами сезона осень - зима 2019/20, а российский текстильный дизайн стал узнаваемым во всем мире.

ЦИФРОВОЙ РИСУНОК НА ТКАНЯХ

Еще одно направление развития рынка - нанесение рисунка на ткань. Это цифровая печать рисунка на всех видах натуральных тканей. Такое производство сейчас в дефиците. В выступлении основателя Solstudio Textile Group Александры Калошиной на форуме в Иванове прозвучали следующие цифры: если на планете выпускают 450 млрд. квадратных метров ткани в год, то лишь

32 млрд. из них - с рисунком. И при этом лишь 6% тканей с рисунком печатается с помощью цифровых технологий. Этот сегмент рынка растет ежедневно. И России важно занять одно из лидирующих мест в нем.

Именно поэтому Solstudio Textile Group открыли новую фабрику в московском технопарке «Калибр». Предприятие специализируется на цифровой печати на натуральных (лен, хлопок, шелк, шерсть) и смешанных тканях.

- Мы бы никогда не взялись за фабрику, если бы не выстроили студию текстильного дизайна. Эта сфера стала двигателем развития моды. И теперь, имея все составляющие - студию дизайна, опыт в печати, опыт продажи ткани, пошива одежды и, главное, сильную постоянную команду, - мы смогли решиться на такой непростой шаг, как построение фабрики, - рассказывает основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина.

Фото: «Рустекстиль».

Технопарк «Калибр» - это место, где создается текстильный кластер, в котором уже работают швейные предприятия. Рядом проходит крупнейшая отраслевая выставка «Текстильлегпром» и находится исторически сложившаяся зона, где размещаются поставщики ткани. Подобный опыт есть в других странах. В Италии, Китае, Турции, Испании, Нидерландах развит кластерный подход. Он позволяет предприятиям дополнять друг друга на разных этапах производства, в России же такой подход только формируется.

НАГЛЯДНО

Что покупают у России

Италия

• льняные ткани

• одежда из синтетических тканей

• обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы

Польша

• нетканые материалы

• ткани из синтетических нитей

• обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы

Германия

• обувь с кожаным верхом

• вязаные свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия

• вязаные майки, фуфайки с рукавами и прочий трикотаж

Индия

• полиамидные и полиэфирные материалы

• трикотажные полотна из синтетических и химических нитей

Франция

• трикотажные предметы одежды, например спортивные костюмы

• обувь с кожаным верхом, с подошвой из резины, пластмассы

• трикотажные футболки и майки

Наша витрина на eBay

Покупатели всего мира теперь могут купить товары от российских производителей

Онлайн-торговля процветает во всем мире. И потенциал роста у этого сегмента огромный. В октябре на eBay впервые открылась витрина с российскими брендами. Причем на онлайн-витрине есть вся информация о фабрике и дизайнере, а также каталожные фотографии товаров.

По статистике eBay, категории «Мода» и «Стиль жизни» входят в тройку самых популярных разделов с товарами, которые предлагают предприниматели из России на внешние рынки. Молодые российские дизайнеры теперь могут продавать свой продукт 175 миллионам потенциальных покупателей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Президент Международной ассоциации байеров (закупщиков коллекций) Георгий РОСТОВЩИКОВ:

У наших брендов есть шанс закрепиться за границей

- Сегодня особый интерес к разработанной в России одежде, который было сложно представить еще 5 - 7 лет назад. Все больше крупных мировых ретейлеров интегрируют российские бренды в свои бренд-листы. Новые тренды в этой области формируют не крупные производители, а ультрамодные небольшие компании, предлагающие уникальный продукт, и это наш шанс закрепиться за границей. Ряд крупнейших мировых брендов возглавляют выходцы из постсоветского пространства, что дало определенный виток популяризации элементов русского стиля или элементов советских и российских субкультур. Мощный интерес мировых байеров к нишевым, стритовым, современным молодежным брендам, динамично отражающие глобальные тренды. Кастомизация и использование элементов народного творчества в адаптированном формате привлекают байеров из Азии, а роскошные меховые и кутюрные направления находят своего потребителя на Ближнем Востоке.

КСТАТИ

Учиться на лучшем материале

Представители российской компании Solstudio Textile Design и итальянской фирмы Ratti выступили с инициативой включения российских дизайнеров в программу поддержки молодых дизайнеров. Она реализуется во многих странах. Суть в том, что начинающие специалисты могут закупать для создания своих коллекций ткани фабрики Ratti (считающиеся одними из лучших в мире) по специальной цене - символический 1 евро за метр.

НУ И НУ!

Шубы из металла? Не может быть!

Конечно никакого металла на мехе нет. Но выглядят новые модные меховые изделия похоже. Мех приобретает металлический отблеск. Российская компания «Аксессуар Фур» разработала уникальную технологию обработки - шубы выглядят ярко и неповторимо.

«Наконец-то я этого дождался!» - говорят, именно такую фразу произнес гуру дизайна одежды Карл Лагерфельд, когда впервые увидел шкуры, крашенные металлом. А с его мнением считается весь модный мир.

По словам представителей компании, шубы из классического меха всегда в моде. Но однотипность многим приедается. Поэтому новую технологию в мире приняли на ура - шубы с металлизацией пользуются невероятным спросом.

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