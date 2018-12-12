В метро с Конституцией

Московский фотограф и дизайнер Денис Зайцев разработал серию обложек для книг, напоминающих пассажирам метро о 25-летии Конституции России. Денис и его друзья проехали по Арбатско-Покровской и Кольцевой линиям, вручили желающим обложки и устроили фотосессию.

300 обложек разошлись у нас за считанные минуты.

«Мы все ежедневно спускаемся по эскалаторам, садимся в поезда, переходим с ветки на ветку. Что может быть обыденнее, чем человек, читающий книгу в вагоне? Это привычная картинка из нашей повседневности, - пояснил Денис Зайцев. - С нашим темпом жизни, из таких картинок, порой, состоит весь день: мы бежим по своим делам, не задумываясь и не замечая как все работает. Так и Конституция, ежедневно регулирует нашу жизнь, управляет ритмом. Я решил разнообразить обычное течение утра москвича, предложив пассажирам надеть на свои книги обложки, посвященные Дню Конституции».

В создании некоторых обложек дизайнер использовал образы современных героев интернета.

В создании некоторых обложек дизайнер использовал образы и сюжеты современных героев интернета, среди которых Дудь или Хованский, а в некоторых - перефразировал известные выражения или названия существующих книг: «Как перестать беспокоиться и начать читать Конституцию?», «Конституция – мать порядка» и другие. Цель этого флешмоба – напомнить о том, что основной закон - это тоже герой современности, работа которого незримо присутствует в жизни каждого из нас, несмотря на то, что иногда мы ее не замечаем.

«Всего мы изготовили 20 видов обложек, по 15 экземпляров каждой. Пассажиры метро тепло приняли идею флешмоба, а 300 обложек разошлись у нас за считанные минуты», - резюмировал Денис Зайцев.