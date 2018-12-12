Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»

На радио «Комсомольская правда» глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал, чем сейчас живет его регион, и как его планируют развивать дальше.

НЕ «ВАРЯГ», А СОСЕД

- Виктор Петрович, Вы уже полгода живете и работаете в Алтайском крае. Ваши представления о нем как-то изменились по сравнению с тем, что думали о нем до назначения?

- Я приехал в Алтайский край из Красноярского края, который находится совсем недалеко, мы в одном Сибирском федеральном округе. А Сибирь вся в основном похожа, один регион на другой, один край на другой. Я до того возглавлял правительство Красноярского края. И, работая бок о бок, решая общие задачи развития Сибири, конечно, определенное представление о том, что такое Алтайский край, каковы его показатели, история его становления, развития – это все было мне известны. Но когда приехал и поближе познакомился с тем, как обстоят дела, а самое главное, пообщался с людьми, которые тут живут - это меня впечатлило. Особая наша сибирская открытость, расположение к своему собеседнику, такая любовь к своей земле и своему делу – это по особому располагает к региону и живущим в нем людям. Самое главное, что удалось познакомиться, пообщаться и подружиться с огромным количеством наших земляков, жителей Алтайского края.

- Но для коренного местного населения Вы, хоть и сосед, все равно «варяг», наверное? За полгода, что руководите краем, какую часть этой территории вы смогли объехать, посетить?

- За последнее время слово «варяг» какой-то негативный окрас приобрело, поэтому я его на себя не хотел бы проецировать. Но то, что я человек новый для Алтайского края, пришлый, наверное, можно так сказать. Именно поэтому я на месте в Барнауле стараюсь не сидеть. И процентов 75-80 наших территорий, городов, районных центров, отдельных поселений я уже посетил. А Алтайский край большой по площади. Если посмотреть на карту, с севера на юг километров 400 и километров 600 с запада на восток. Почти 170 тыс. кв. километров. И живет у нас более 2 млн. 300 тыс. человек. 69 муниципалитетов. 9 городов, городских округов и 59 муниципальных районов.

И главное, не просто где-то побыть 5 минут, проехать и поставить галочку. Такую задачу никто не ставил. Другое дело - остановиться, вникнуть в проблемы, приехать по какой-то просьбе, собраться с большим коллективом, скажем, территориального актива. Или там, где есть какие-то проблемы, прийти на какое-то предприятие, в место, где компактно люди проживают, и они готовы собраться и откликнуться на встречу. И это одна из важных составляющих работы губернатора, я думаю, любого региона. Это у нас и происходит.

- О чем идет разговор на таких встречах?

- О том, как жизнь устроена сегодня, что плохо, что не нравится, что беспокоит, что жить мешает. Определенная часть таких разговоров всегда посвящена и достижениям, и тем результатам работы, которых достигли люди. Конечно, о том, что надо изменить, что хотелось бы сделать. Но хочу особо отметить, что людей больше интересуют не перспективы какого-то будущего, которое где-то маячит впереди, а то, что надо вернуть из того, что было и что утратили. Вот было хорошо, а стало плохо. Вернуть те достижения, вернуть тот образ жизни или какие-то ощущения, которые были, когда люди чувствовали себя счастливыми, - это, пожалуй, на первом месте стоит у каждого человека.

Алтайские поля.Фото: Вячеслав КИРИЧУК

ИЗ ЧЕГО ПАРОВОЗ И НА КАКИЕ РЕЛЬСЫ ЕГО СТАВИТЬ?

- А как вернуть это счастье? Это же ведь, в первую очередь, экономика. Что должно стать локомотивом экономического развития региона?

- Я бы не стал так жестко формулировать. Знаете, жизнь все-таки из полутонов состоит, и говорить про то, что экономика и только экономика, все во имя экономики и ради экономики – это было бы неправильно. Надо находить время и для заботы о старших, воспитания подрастающего поколения. Нужно время и для поддержки и развития самобытности той или иной территории, того или иного народа, который наш регионы населяет. Достижения культуры, развитие спорта. И все это должно быть сбалансировано. Но вы правы - экономика все-таки во главе. Поскольку это она дает возможности заниматься всеми остальными направлениями, потому что дает экономический базис. Просто есть деньги что-то сделать или нет денег.

- И что Вы видите таким паровозом экономики, который привезет в регион деньги для развития?

- Мы сильно отличаемся от других регионов. Почти половина населения (по состоянию на начало 2018 года население края – 2 млн. 350 тыс. человек), 44% - это люди, живущие в сельской местности. Это необычный для нашей страны показатель. Мы привыкли к цифре 20-25%, а здесь она в два раза превышает обычное положение дел. Это накладывает свой отпечаток на многие моменты и в государственном управлении, и в социальной жизни. Отпечаток на то, как люди размышляют, как относятся к своим корням, как относятся к своему дому и что думают по поводу будущего своих детей. Как относятся к власти и чего от нее ждут. Кстати говоря, и требования к развитию инфраструктуры в том числе – это тоже обусловлено таким территориальным устройством нашего края.

Понятно, что при таком населении основа нашей экономики - мощный агропромышленный комплекс. Здесь самая большая в РФ площадь пашни – 6,5 млн. га. Алтайский край – один из лидеров по многим показателям развития сельского хозяйства, перерабатывающей, пищевой промышленности в нашей стране. По многим направлениям мы входим в тройку, в пятерку, где-то являемся лидерами (скажем, по производству гречки, твердых сыров и многих других видов продукции АПК). И, хотя вся отрасль сельского хозяйства работает в зоне рискованного земледелия, год за годом мы получаем достаточно высокие урожаи. За счет применения достижений науки, использования современной техники, новых, зачастую инновационных технологий. И показатели потихоньку прирастают год от года. И есть интересы у внешних инвесторов, которые сегодня пока еще не пришли в Алтайский край.

- Инвесторы – это хорошо. Но они приходят туда, где их ждут, создают им какие-то условия. Здесь Вы чем планируете их привлечь в регион?

- Инвестиционная политика в целом сформулирована. Нам надо ее лишь совершенствовать. Помимо реализации государственных программ, которые сегодня во всех регионах нашей страны осуществляются во многом за счет государственных средств, как федерального, так и регионального бюджетов, будем очень серьезное внимание обращать на возможность привлечения именно частных инвестиций.

Мы умеем разговаривать с инвесторами. И настроены на то, чтобы понять, какие у них есть запросы, какие пожелания, которые власть должна услышать. И все проекты будут реализовываться с учетом четкого представления о зонирования края с учетом распределения трудовых ресурсов, производственных мощностей. Это вопрос власти. Потому что нельзя поставить металлургический завод там, где зона…

- Сейсмически опасная, к примеру. Да?

- Или там, где рядом туристическая зона, санаторная. Все это надо обязательно учитывать. Но потенциал и возможности у Алтайского края есть. Возвращаясь к началу нашего разговора, хочу напомнить - когда-то в крае были достаточно серьезные предприятия, насчитывающие десятки тысяч работников, но за предыдущие десятилетия какая-то часть была утрачена. А память у людей сохранилась, как и понимание, как это все работает – города, связывающая их инфраструктура: дорожная, энергетическая, железнодорожная и т.д. Все это сохранилось и в каком-то виде может быть использовано для восстановления нашей экономики.

Алтайский мёд.Фото: Вячеслав КИРИЧУК

НАЦПРОЕКТЫ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

- В Ялте недавно прошло заседание президиума Госсовета, на котором обсуждались приоритетные нацпроекты. Что вы планируете для вашего региона?

- В мае 2018 года президент Путин подписал указ 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, который предполагал достижение целого ряда показателей, как социального развития нашей страны, так и экономического. Для достижения показателей определены 12 приоритетных направлений развития социальной сферы и экономики Российской Федерации. Все они оформились в виде национальных проектов. Здравоохранение, демография, образование, экология, культура, наука. Несколько экономических проектов. «Безопасные и качественные дороги», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости». И еще несколько. Чтобы их реализовать, для достижений поставленных целей разработаны 67 федеральных проектов. В 53-х из них Алтайский край планирует принять участие.

В Ялте проходило заседание расширенного президиума Госсовета. Некоторых руководителей регионов, экспертов из научной среды туда дополнительно привлекли. Мы разбились на рабочие группы. И обсуждали на высоком уровне готовности. Это все в дальнейшем предстоит регионам реализовывать. У нас была прекрасная возможность поговорить с руководителями правительства Российской Федерации и зампредами, некоторыми министрами. Очень полезно прошло это заседание. Было принято решение, что в последующем такой формат станет регулярным.

- Ваш регион граничит с Казахстаном. Пограничное положение влияет на особенности миграционных потоков в регионе? Говорят, что недавно опять поехали русские из Казахстана активно на ПМЖ в Россию. Как обстоят дела с помощью переселенцам?

- Протяженность нашей совместной с Казахстаном границы более 800 километров. В России реализуется государственная программа поддержки переселения соотечественников. Она помогает тем, кто переезжает в Россию, в том числе в Алтайский край, ускоренно получить гражданство, адаптироваться наилучшим образом. Мы поддерживаем многодетные семьи, семьи с детьми в возрасте до полутора лет. Еще целый ряд мер поддержки обеспечивает государство нашим согражданам, которые приняли решение вернуться на свою родину. Работа проводится большая. За последние 8 лет в Алтайский край вернулось 12 тысяч человек. Большей частью из Казахстана, из Узбекистана. Есть и из Германии. 12 тысяч человек – это на 70 % больше, чем то, к чему мы готовились. В 2018 году ожидаем, что выйдем на показатели примерно тысячи соотечественников, которые приедут в Алтайский край. Будем помогать в адаптации, в получении гражданства. Планируем, что и в 2019-м, и в 2020-м году по тысяче человек край будет готов принять. Будем помогать с работой, с ребятишками, помогать с жильем. Это один из наших приоритетов.

Алтайский сыр.Фото: Вячеслав КИРИЧУК

У АЛТАЙСКИХ СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ

- Несколько дней назад вы участвовали в расширенном заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации РФ. Когда поднимается проблематика интеллектуальной собственности, то поневоле первые ассоциации идут с Москвой, Санкт-Петербургом, Академгородком в Новосибирске, с другими какими-то наукоградами. Вы участвовали там как глава Алтайского края. Что, вопрос института интеллектуальной собственности актуален и для вашего региона?

- Конечно. Ведь интеллектуальная собственность – это, в первую очередь, авторские права, права на товарные знаки и т.д. Я, в частности, в Совете Федерации рассказывал об опыте Алтайского края по выявлению, регистрации и продвижению наших региональных брендов. Сегодня есть самые разные формы защиты наших товаропроизводителей от того, чтобы под их продукцию не подделывался кто-либо со стороны.

- Подделывают? И какие бренды вы защищаете в первую очередь? Чем гордитесь?

- Много есть чего хорошего, и многое защищено торговыми марками наших предприятий. Появились новые возможности защиты определенных товаров не только для одного производителя, а для группы производителей. Вот, например, алтайский мед. У нас там более 30 предприятий, которые занимаются переработкой продукции пчеловодства. И вся ими производимая продукция на основе алтайского меда сегодня может носить это название – «Алтайский мед». Поскольку учеными были выявлены и закреплены особые свойства алтайского меда, которые являются неповторимыми, уникальными. Поэтому, когда мед производится где-то в другом месте, подделка под наш мед является посягательством на нашу интеллектуальную собственность и должна быть наказана.

То же самое касается некоторых марок сыров. Сыры – это особенная статья для Алтайского края. Некоторые марки тоже получили бренд для многих предприятий, между собой никак не связанных, - только тем, что они входят в одну ассоциацию сыроделов Алтайского края. Но производят они сыр из сырья Алтайского края, производят его на территории Алтайского края. Коровка ходит и кушает 800 видов разных трав. И поэтому из такого молока получается и сыр особого качества и особого вкуса. Одна из интересных марок – сыр «Советский». Кто жил в СССР, должен помнить сыр «Советский». Но этот сорт был разработан в Алтайском крае.

- Лично я помню. Хотя, его было не так много. «Российский», «Пошехонский» гораздо чаще встречались в магазинах.

- В 1932-м была разработана эта марка в Алтайском крае. Есть у нас поселок Куяган. И на Куяганском маслосырзаводе этот сыр был разработан. И до сих пор торговая марка действует. Основываясь на современном российском законодательстве, удалось закрепить ее и защитить. И сегодня наши алтайские производители сыра могут в полной мере ею пользоваться. Весь остальной сыр, который называется «Советский» и не произведен на этих предприятиях, носит это название незаконно, соответственно, права на существование под этой маркой не имеет.

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ - ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ И ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Курорт Белокуриха.Фото: Вячеслав КИРИЧУК

- А еще есть предметы для гордости?

- Мы взяли под определенную опеку производство некоторых видов товаров, которые наши предприятия – перерабатывающие, пищевые – производят. Это марка «Алтайские продукты + 100 к здоровью». За качество продукции, которая получает право этой маркой пользоваться, за то, что они произведены с соблюдением всех существующих современных технологий, отвечает государственная власть в лице власти Алтайского края. Я вам скажу с полной ответственностью: если где увидите маркировку на продуктах «Алтайские продукты + 100 к здоровью», можете смело покупать – разочарованы не будете. Мы продвигаем также бренд «Алтайский край. Все настоящее». Это касается сферы туристской деятельности.

- Скоро Новый год. Кто-то решит провести эти каникулы на Алтае. Что можете посоветовать?

- Алтайский край наши соотечественники знают очень хорошо. Он большой. В нем семь природно-климатических зон самых разных. Но я вас разочарую. Мест на Новый год уже практически нет. Мы понимаем перспективность развития этого направления – отдыха, туризма, совмещенного с лечением, с восстановлением здоровья, психологического, морального состояния. Это важно. Мы будем эту работу продолжать. Зимой, как правило, у нас самые разнообразные программы отдыха. И коньки, и лыжи, и конные тройки, санки, зимняя рыбалка, охота, поездки на снегоходах по сибирской тайне. Но не расстраивайтесь - край интересен в любое время года. У 2019-го есть целый ряд особенностей. И для нашей страны, и для края. Год ведь объявлен Годом театра.

- Ну да. У вас ведь родом с Алтая и Шукшин, и Золотухин, и Михаил Евдокимов, который был губернатором…

- Да. В следующем году будет 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина. Постараемся сделать такую фишку для Алтайского края, объединив 90-летие со дня рождения Шукшина и Год театра. Программа Года театра будет насыщенной. В числе крупнейших мероприятий – театральный фестиваль показов спектаклей Шукшина «Здравствуйте, люди!». Мы его планируем провести в сентябре. Договорились с Театром наций, с Театром у Никитских ворот, с другими известными российскими театрами. Планируем впервые в Алтайском крае провести в ноябре всероссийский фестиваль кукольных театров. Заканчиваем, кстати, строительство нового здания кукольного театра. Это будет хороший подарок нашим юным зрителям и всему театральному сообществу.

Будем праздновать и 100-летие другого нашего прославленного земляка - Михаила Тимофеевича Калашникова. Он родился в Алтайском крае, в селе Курья, примерно в 300 км от Барнаула. Прожил первые 11 лет своей жизни. Очень тепло всегда отзывался о своих земляках, часто бывал здесь. Много подарил музею разных экспонатов и предметов своей жизни. Мы им по-настоящему гордимся.

- Виктор Петрович, в завершение беседы, может, поздравите земляков, да и всех россиян с наступающим Новым годом и пожелаете им что-нибудь?

- За три недели до начала Нового года, наверное, это не так просто сделать. Но, я бы хотел пожелать всем согражданам уверенности, спокойствия, сил. Сохранять веру в нашу страну, в наш народ, в его будущее, которая многими веками определяла то, как мы живем, нашу силу и нашу самобытность. С наступающим всех!