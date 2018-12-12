В Москве обсудили подготовку саммитов ШОС и БРИКС

В Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году. В заседании под председательством помощника президента России Юрия Ушакова выступили с докладами советник президента РФ, заместитель председателя – ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и др.

Особое внимание было уделено подготовке инфраструктуры Челябинска к проведению крупных международных мероприятий в 2020 году. Сегодня основная работа ведется по следующим направлениям: строительство центральной площадки проведения саммитов – «Таганай-2020»; реконструкция аэропортового комплекса «Баландино»; строительство нового и реконструкция существующего гостиничного фонда; дорожная инфраструктура.

«В короткие сроки необходимо решить вопросы благоустройства, экологии, состояния городских дорог и модернизации общественного транспорта путем его перевода на газомоторное топливо и создание соответствующей инфраструктуры. В целом, по всем направлениям подготовки работы ведутся в графике. Там, где возможно, работаем на опережение», – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также одним из важнейших вопросов подготовки Челябинска является комплексное улучшение экологической ситуации. В этой связи запланирован ряд мероприятий: рекультивация городской свалки, управление качеством атмосферного воздуха, очистка русла реки Миасс и благоустройство городской набережной.

«Проведение в России глобальных международных мероприятий ставит перед собой задачи решения еще более масштабных проблем. Челябинская область является одним из проблемных регионов по качеству атмосферного воздуха. Именно поэтому полагаю необходимым определить ее в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Уверен, что комплексные меры и консолидированные усилия федеральных контрольно-надзорных органов,региональных и местных властей позволят в ближайшей перспективе значительно улучшить качество окружающей среды в регионе», – заявил советник президента России Антон Кобяков.

Кроме того, на заседании были представлены планы председательства России в ШОС и БРИКС.

Челябинск определен местом проведения заседания Совета глав государств – членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году, в соответствии с подписанным указом Президента РФ № 110 «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году».

Фонд Росконгресс был назначен единственным исполнителем закупок услуг, осуществляемых Министерством финансов РФ и связанных с подготовкой и обеспечением председательства Российской Федерации в ШОС и БРИКС.