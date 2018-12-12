2018-12-12T16:12:24+03:00
Экономика

В Москве обсудили подготовку саммитов ШОС и БРИКС

Оба мероприятия пройдут в Челябинске в 2020 году
Поделиться:
Комментарии: comments1
Особое внимание было уделено подготовке инфраструктуры Челябинска к проведению крупных международных мероприятий в 2020 году. Фото: фонд РосконгрессОсобое внимание было уделено подготовке инфраструктуры Челябинска к проведению крупных международных мероприятий в 2020 году. Фото: фонд Росконгресс
Изменить размер текста:

В Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году. В заседании под председательством помощника президента России Юрия Ушакова выступили с докладами советник президента РФ, заместитель председателя – ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и др.

Особое внимание было уделено подготовке инфраструктуры Челябинска к проведению крупных международных мероприятий в 2020 году. Сегодня основная работа ведется по следующим направлениям: строительство центральной площадки проведения саммитов – «Таганай-2020»; реконструкция аэропортового комплекса «Баландино»; строительство нового и реконструкция существующего гостиничного фонда; дорожная инфраструктура.

«В короткие сроки необходимо решить вопросы благоустройства, экологии, состояния городских дорог и модернизации общественного транспорта путем его перевода на газомоторное топливо и создание соответствующей инфраструктуры. В целом, по всем направлениям подготовки работы ведутся в графике. Там, где возможно, работаем на опережение», – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также одним из важнейших вопросов подготовки Челябинска является комплексное улучшение экологической ситуации. В этой связи запланирован ряд мероприятий: рекультивация городской свалки, управление качеством атмосферного воздуха, очистка русла реки Миасс и благоустройство городской набережной.

«Проведение в России глобальных международных мероприятий ставит перед собой задачи решения еще более масштабных проблем. Челябинская область является одним из проблемных регионов по качеству атмосферного воздуха. Именно поэтому полагаю необходимым определить ее в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Уверен, что комплексные меры и консолидированные усилия федеральных контрольно-надзорных органов,региональных и местных властей позволят в ближайшей перспективе значительно улучшить качество окружающей среды в регионе», – заявил советник президента России Антон Кобяков.

Кроме того, на заседании были представлены планы председательства России в ШОС и БРИКС.

Челябинск определен местом проведения заседания Совета глав государств – членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году, в соответствии с подписанным указом Президента РФ № 110 «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году».

Фонд Росконгресс был назначен единственным исполнителем закупок услуг, осуществляемых Министерством финансов РФ и связанных с подготовкой и обеспечением председательства Российской Федерации в ШОС и БРИКС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Выездная сессия ПМЭФ в Челябинске: новые точки роста перед международными саммитами
Сессия стала завершающим в 2018 году мероприятием, направленным на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий
Новости 24
В Германии анонсировали встречу «нормандской четверки»
Голикова раскрыла размер ежемесячной выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году
Мединский рассказал про создание фильма о Нюрнбергском процессе
Меркель: Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕС
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать пассажиров метро за проезд с кофе
Tesla через суд взыщет с экс-работника $167 млн за раскрытие секретов
ОПЕК снизила добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки
Военные России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии
Украинские священники подрались на глазах у прихожан храма
Самолет с вице-премьером Болгарии экстренно сел в Вене
Страсбургский стрелок убивал людей под крики "Аллах Акбар"
Путин предложил ежегодно оказывать единовременную помощь ветеранам
Украина утвердила план мер по военному положению в стране
Тела двух мужчин обнаружены в туалете подземной парковки в Москве
Самым быстрым существом на планете признан муравей-дракула
Путин подписал указ о назначении нового посла России в Дании
Турция начнет в Сирии операцию к востоку от Евфрата
Российские ученые нашли способ преодолеть умственную усталость
Премьер-министр Израиля призвал миротворцев ООН противодействовать «Хезболлах»
Администрация Ленинградской области станет дольщиком
Фермеры в желтых жилетах перекрыли дорогу в Польше
Зонд InSight сделла первые селфи на Марсе
Ростуризм исключил туроператора "Жемчужная река" из реестра
Госдума обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в ТЦ
Госдума в четыре раза повысит штраф для авиакомпаний за задержку рейсов
Полиция задержала брата мужчины, устроившего стрельбу в Страсбурге
Эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире
Кремль прокомментировал принятие США резолюции по «Северному потоку-2»
Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов