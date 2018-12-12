Социальная платформа Фонда Росконгресс организовала мастер-класс в МГИМО

В рамках презентации Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) состоялся мастер-класс по социальным коммуникациям.

Перед студентами выступил инвестиционный банкир и управляющий партнер RB Partners, глава YPO Moscow Алексей Горячев, который рассказал о тесной связи финансовой и идейной составляющей в любом успешном современном бизнесе.

Алексей подчеркнул актуальность конкурса «Инносоциум» и привел пример построения собственного инвестиционного бизнеса, который получил новый мощный стимул развития и буквально пережил второе рождение, когда они вместе с партнерами четко сформулировали смысл и общественно значимые цели своего проекта.

«Сегодня разговор начинается не с денег, а с целей проекта. Люди нередко выбирают меньшие деньги и более интересную работу, ведь заниматься делом, которое тебя не вдохновляет, и верить, что жизнь начинается после рабочего дня, – это самообман. Нет ничего плохого в зарабатывании денег, бизнес обязан быть прибыльным, но сами по себе деньги не являются вдохновляющей целью. Мир меняется. Компании, сконцентрированные на своей полезности для общества, достигают более высоких результатов, работают эффективнее, привлекают лучших сотрудников, меньше тратят на маркетинг. Я верю, что ни у меня, ни у вас нет другого выбора. Если мы хотим быть успешными сегодня и тем более завтра, нам придется отодвинуть свою выгоду на второй план и сконцентрироваться на интересах других», – прокомментировал Горячев.

Фонд Росконгресс и благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» запустили Всероссийский конкурс «Инносоциум» в сентябре 2018 года. Конкурс направлен на привлечение внимания молодежи к общественной деятельности, социально значимым проблемам и способам их решения. Студентам предлагается разработать свои проекты в трех основных номинациях: «активное долголетие», «инклюзивное общество» и «развитие территорий».

«Мы создали конкурс социальных проектов “Инносоциум”, чтобы вовлечь молодую аудиторию в общественную жизнь и помочь ей проявить свои организаторские способности. Для студентов этот конкурс – реальная возможность предложить новые решения актуальных социальных проблем и уже сейчас влиять на развитие нашего общества. Финалисты конкурса смогут презентовать свои идеи на крупнейших деловых площадках России, а также получат гранты на реализацию проектов. Мы ждем заявок до конца декабря и верим в ваши идеи», – прокомментировала Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальных проектов.

Имена финалистов конкурса «Инносоциум» будут объявлены на Российском инвестиционном форуме в феврале 2019 года. Победители получат финансирование на реализацию проекта, а также смогут презентовать свои идеи на ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

Заявку на участие можно подать до 28 декабря 2018 года на сайте.