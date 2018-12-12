Самых умных призывников в армию провожал генерал-лейтенант

Осенний призыв подходит к концу. Осенью этого года на военную службу должно быть призвано в армию 132,5 тысяч человек. В войска направлено уже 105 тысяч призывников, что составляет около 80 % от плана.

Порядка 300 призывников со сборных пунктов всех субъектов России отправились служить в научные роты. Около трети встанут в строй молодых ученых из Военного инновационного технополиса "Эра".

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Евгений Бурдинский (в центре). Фото: пресс-служба ЗВО

"В научные роты направляются наиболее талантливые граждане, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России. Всего, в настоящее время функционирует 16 научных рот, каждая рота имеет свою направленность и специфику. На сегодняшний день военнослужащими научных рот получено более 110 патентов на изобретение, разработано около 1300 рационализаторских предложений, разработано более 900 прикладных математических моделей, программно-моделирующих комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, опубликовано около 2800 научных статей. С момента создания научных рот в них прошли службу более 2000 человек. Всего к окончанию осеннего 2018 года призыва граждан на военную службу численность военнослужащих научных рот составит более 620 человек", - заявили в Минобороны России.

Эти "научные инкубаторы" позволят военным ученым отобрать лучшие умы. А уже с ними предприятия Минобороны заключат контракты, после чего допустят до самых перспективных разработок. Какие-то находки ученых пойдут на службу армии, а иные попадут на гражданские предприятия, начнут укреплять отечественную легкую промышленность.

На базе сборного пункта города Москвы будущих военных ученых провожал в армию начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. В посещении сборного пункта он провел личный прием родителей призывников, выслушал пожелания юношей, проверил их военную форму и сухие пайки.

В настоящее время функционирует 16 научных рот. Фото: пресс-служба ЗВО

Как стало известно "КП", на военных аэродромах для призывников уже развернули полевые кухни, где они получат трехразовое горячее питание и в случае задержки рейса смогут переночевать. Команды призывников в поездах дальнего следования будут питаться в вагонах-ресторанах.

Кстати, на официальном сайте Минобороны России в разделе «Контакты» (подраздел «для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов. А в разделе «Призывникам» (подразделе «Памятка призывнику») - получить полезную информацию в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата», которая поможет им при призыве и прохождении военной службы.

Кроме того, с 15 ноября 2018 г. в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба Вооруженных Сил России будет работать "прямая телефонная линия" по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

В ЭТО ВРЕМЯ

Около 200 военнослужащих вновь прибывшего пополнения отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Церемония проходила в торжественной обстановке: под куполом Зала демонстрировалась визуальная графическая инсталляция рассказывающая о мужестве и подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны. Ритуал приведения к Военной присяге проходил с выносом Боевого знамени полка и Государственного флага России. Поочередно выходя из строя, новобранцы зачитывали клятву на верность Отечеству.

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Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе (подробности)