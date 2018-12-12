2018-12-12T17:03:33+03:00
Общество

Во втором туре голосования за новые названия аэропортов во Внуково лидирует Туполев, а в Санкт-Петербурге - Александр Невский

Активность голосующих не уступает основному финалу
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Продолжается второй тур финального голосования конкурса «Великие имена России». Напомним, после первого тура более 40 аэропортов в разных регионах страны получили дополнительные названия - приставку в виде имен знаменитых россиян. Однако по пяти аэропортам был назначен второй тур - там, где победили кандидатуры, с большим отрывом выигравшие голосования по другим городам. Оргкомитет сформировал новые тройки финалистов. 10 декабря стартовало новое голосование.

Как отмечают в пресс-службе проекта «Велики имена России», за первые двое суток проголосовали уже более 36,6 тысяч человек - активность участников вполне сопоставима ажиотажу вокруг основного финала.

Стоит отметить, что голосование - общероссийское. Поэтому за тех или иных кандидатов могут голосовать жители любого региона страны.

На текущий момент больше всего голосов получено за тройку финалистов по аэропорту Санкт-Петербурга - 14,7 человек. Московский аэропорт Внуково собрал 9,2 тыс. голосов, Пенза - 4,9 тыс., Архангельск - 4,7 тыс., Нижневартовск - 3,1 тыс.

Сейчас самый большой отрыв лидера - тоже в Северной столице. Князь Александр Невский набрал 56% голосов. В Архангельске у писателя Федора Абрамова 49%, во Внуково у авиаконструктора Андрея Туполева 42%. В остальных городах нешуточная борьба разворачивается сразу между несколькими кандидатами. Так, в Нижневартовске Александр Филиппенко, первый губернатор ХМАО, всего на 2% обходит нефтяника Виктора Муравленко, а в Пензе литературный критик Виссарион Белинский набрал на те же 2% голосов больше, чем писатель Александр Куприн.

Но все еще может измениться. Голосование конкурса «Великие имена России» будет закрыто еще только через полторы недели, 23 декабря.

Напомним, что проголосовать за понравившийся вам вариант можно несколькими способами:

1. Через сайт великиеимена.рф.

2. Через аккаунты проекта в соцсетях - ВКонтакте и «Одноклассники».

3. Заполнив анкеты на постах «Волонтеров Победы».

4. По телефону «горячей линии» 8 (800) 707-93-17.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Новости 24
В Германии анонсировали встречу «нормандской четверки»
Голикова раскрыла размер ежемесячной выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году
Мединский рассказал про создание фильма о Нюрнбергском процессе
Меркель: Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕС
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать пассажиров метро за проезд с кофе
Tesla через суд взыщет с экс-работника $167 млн за раскрытие секретов
ОПЕК снизила добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки
Военные России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии
Украинские священники подрались на глазах у прихожан храма
Самолет с вице-премьером Болгарии экстренно сел в Вене
Страсбургский стрелок убивал людей под крики "Аллах Акбар"
Путин предложил ежегодно оказывать единовременную помощь ветеранам
Украина утвердила план мер по военному положению в стране
Тела двух мужчин обнаружены в туалете подземной парковки в Москве
Самым быстрым существом на планете признан муравей-дракула
Путин подписал указ о назначении нового посла России в Дании
Турция начнет в Сирии операцию к востоку от Евфрата
Российские ученые нашли способ преодолеть умственную усталость
Премьер-министр Израиля призвал миротворцев ООН противодействовать «Хезболлах»
Администрация Ленинградской области станет дольщиком
Фермеры в желтых жилетах перекрыли дорогу в Польше
Зонд InSight сделла первые селфи на Марсе
Ростуризм исключил туроператора "Жемчужная река" из реестра
Госдума обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в ТЦ
Госдума в четыре раза повысит штраф для авиакомпаний за задержку рейсов
Полиция задержала брата мужчины, устроившего стрельбу в Страсбурге
Эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире
Кремль прокомментировал принятие США резолюции по «Северному потоку-2»
Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов