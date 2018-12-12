Во втором туре голосования за новые названия аэропортов во Внуково лидирует Туполев, а в Санкт-Петербурге - Александр Невский

Продолжается второй тур финального голосования конкурса «Великие имена России». Напомним, после первого тура более 40 аэропортов в разных регионах страны получили дополнительные названия - приставку в виде имен знаменитых россиян. Однако по пяти аэропортам был назначен второй тур - там, где победили кандидатуры, с большим отрывом выигравшие голосования по другим городам. Оргкомитет сформировал новые тройки финалистов. 10 декабря стартовало новое голосование.

Как отмечают в пресс-службе проекта «Велики имена России», за первые двое суток проголосовали уже более 36,6 тысяч человек - активность участников вполне сопоставима ажиотажу вокруг основного финала.

Стоит отметить, что голосование - общероссийское. Поэтому за тех или иных кандидатов могут голосовать жители любого региона страны.

На текущий момент больше всего голосов получено за тройку финалистов по аэропорту Санкт-Петербурга - 14,7 человек. Московский аэропорт Внуково собрал 9,2 тыс. голосов, Пенза - 4,9 тыс., Архангельск - 4,7 тыс., Нижневартовск - 3,1 тыс.

Сейчас самый большой отрыв лидера - тоже в Северной столице. Князь Александр Невский набрал 56% голосов. В Архангельске у писателя Федора Абрамова 49%, во Внуково у авиаконструктора Андрея Туполева 42%. В остальных городах нешуточная борьба разворачивается сразу между несколькими кандидатами. Так, в Нижневартовске Александр Филиппенко, первый губернатор ХМАО, всего на 2% обходит нефтяника Виктора Муравленко, а в Пензе литературный критик Виссарион Белинский набрал на те же 2% голосов больше, чем писатель Александр Куприн.

Но все еще может измениться. Голосование конкурса «Великие имена России» будет закрыто еще только через полторы недели, 23 декабря.

Напомним, что проголосовать за понравившийся вам вариант можно несколькими способами:

1. Через сайт великиеимена.рф.

2. Через аккаунты проекта в соцсетях - ВКонтакте и «Одноклассники».

3. Заполнив анкеты на постах «Волонтеров Победы».

4. По телефону «горячей линии» 8 (800) 707-93-17.