2018-12-12T17:03:33+03:00
Общество

Юбилейный День Конституции отмечают по всей России

Жители Санкт-Петербурга, Новосибирска и Липецка увидели световые шоу
Павел ЧЕРНЫШОВ
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12 декабря жители России отмечают 25 День Конституции. К юбилейной дате приурочено несколько знаковых мероприятий. Так, с полуночи до 8 утра в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Липецке молодежное отделение Общероссийского народного фронта провело масштабные световые шоу. Например, в Липецке проекцию вывели на здание Федерации профсоюзов на Советской улице. Масштабная инсталляция позволила зрителям увидеть историю Конституции России — с момента ее принятия 12 декабря 1993 года до наших дней.

«Мы хотим, чтобы каждый гражданин России знал и понимал основные принципы главного документа страны и всегда помнил, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ — то есть, каждый из нас», — отметил участник «Молодежки ОНФ» Михаил Осипов.

Различные мероприятия, посвященные знаменательной дате, прошли в разных уголках страны. Например, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела для учащихся московской школы № 1288 открытый урок, посвященный Конституции РФ. Уполномоченный по правам человека в России рассказала школьникам об истории и развитии института государственного правозащитника, основных направлениях деятельности уполномоченного, а также о правах и свободах человека и гражданина, закрепленных в основном законе страны.

В начале декабря федеральный омбудсмен дала старт всероссийскому единому уроку «Права человека»: в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) Москалькова рассказала столичным школьникам об истории развития, гарантиях и методах защиты прав человека в мире и России. В прошлом году в едином уроке приняли участие 28 тысяч школ, 6,5 миллиона детей и 262 тысячи учителей.

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