«Я всегда говорила, что приехала в Севастополь не навсегда»

В чем причина кадровой перестановки? Мы обратились за разъяснением к директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлане Мельниковой.

«ОЦЕНКА ТРУДА РАСТРОГАЛА ДО СЛЕЗ»

- Светлана Евгеньевна, стало известно о вашем возвращении на должность гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Как восприняли эту новость?

- Владимиро-Суздальский музей-заповедник – это мой дом. В этом музее я прошла путь от экскурсовода до генерального директора. Даже работая в Севастополе, я все время следила за жизнью родного музея. Из новостей и звонков друзей, когда должность директора в ноябре этого года стала вакантной, узнала, что почетный президент музея, Общество друзей музея, власти региона, сотрудники и ветераны, владимирские художники и другие жители Владимирской области обратились к министру с просьбой назначить меня. Такая оценка моего труда земляками, конечно, растрогала до слез. Я очень признательна! Поэтому, в определенном смысле, у меня не было выбора. Я благодарна, Владимиру Ростиславовичу Мединскому, нашему министру, за оказанное доверие и поддержку.

- И все же, согласились сразу?

- Я дала согласие тогда, когда предложение поступило от Министра культуры. Так как только он вправе ставить этот вопрос на повестку дня. Внутренне была уже, конечно, готова. Мой контракт в Херсонесе истекает через полгода, я всегда честно говорила, что приехала в Севастополь не навсегда, а пока в моей работе будет необходимость. Верю, что мне, а в первую очередь той команде музея, которая сложилась за это время, удалось сделать многое. «Херсонес Таврический» стал настоящим федеральным музеем, встал на путь, который выведет его на лидирующие позиции и не только среди музеев нашей страны.

ВОЗРОЖДЕНИЕ АНТИЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

- На ваш взгляд, какие самые главные проекты удалось реализовать за время работы в Херсонесе?

- Реализовать их удалось благодаря тому, что музей работал как единый организм. И, конечно, все это стало возможным благодаря особому вниманию к музею руководства страны, нашего министерства, включению многих объектов в федеральную целевую программу. Быть может самое главное, что удалось – это возрождение Античной экспозиции, одной из двух ключевых экспозиций музея, которая была закрыта более 10 лет. Был сделан капитальный ремонт здания, включающего залы самой экспозиции, выставочный зал и небольшое фондохранилище. Новая экспозиция получилась. В этой экспозиции есть удачные технические решения: замечательная витрина-монетница, используются сенсорные экраны, 3d-пирамида с проекцией золотых украшений, но главными героями остаются уникальные находки из раскопок Херсонеса. Мы рады, что первыми возрожденные залы античной истории посетили Президент России Владимир Путин и Председатель Правительства Дмитрий Медведев. Также мы провели реконструкцию важнейших объектов музея – навеса над так называемым «Монетным двором», фонтана в Византийском дворике, лестницы, ведущей к основному участку раскопок.

- В каком же состоянии вы приняли музей?

- Музей-заповедник пришел в семью федеральных российских музеев с удивительными по своему значению древними памятниками и при этом с ужасающим состоянием материально-технической базы: с одной работающей экспозицией и недостатком выставочных площадей. Пришлось ремонтировать сети, делать ремонт в кабинетах сотрудников, закупать почти для всех новые компьютеры и мебель. Благодаря помощи федеральных органов госвласти, субсидий по линии Минкультуры, за 2,5 года удалось решить немалую часть из насущных задач жизнедеятельности музея. Мы даже смогли полностью оснастить техникой, амуницией и собственным плавсредством отдел подводной археологии. В этом году завершаем переоснащение архива, библиотеки и отдельных фондохранилищ музея, куда закуплены специализированные стеллажи, машина-обеспыливатель, фототехника, программное обеспечение для учета музейных предметов и книг. Мы закупили отличные микроскопы для наших реставраторов, большая часть из которых уже успешно прошли аттестацию в соответствии с российским законодательством. Много современного оборудования, а также специальный транспорт были приобретены для археологических экспедиций музея.

ПРИМЕР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

- Про поддержку музея государством понятно. Но удалось ли привлечь помощь из внебюджетных источников?

- Я считаю, что в этой сфере у нас тоже неплохие успехи. Несмотря на внешнеполитическую ситуацию нам была оказана помощь одним из зарубежных фондов, на эти средства мы смогли провести капитальный ремонт мозаичного павильона и вновь открыт для осмотра наших посетителей уникальные средневековые херсонесские мозаики. Но особенно следует сказать о помощи, оказанной Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история». Это даже не помощь, а истинное соработничество. Фонд и музей-заповедник вместе реализовали масштабный проект, который положил начало превращению Херсонесского музея в один из самых современных археологических музеев мира. Было сделано грандиозное благоустройство по образцу ведущих мировых археологических памятников, внедрены интерактивные технологии в показ памятников археологии в Портовом районе. Созданы художественная подсветка и историческое мультимедийное-шоу на древних стенах, что позволило начать полюбившиеся посетителям особенные вечерние экскурсии по музею. На средства Фонда «Моя история» была проведена работа по реконструкции входной группы музея, установлена современная билетная система, заканчивается наладка автоматизированный продажи билетов в экспозиции. Вблизи Свято-Владимирского собора сооружен летний кинолекторий, уже несколько раз выручивший нас при проведении международных научных конференций и встреч с известными учеными.

Но главным результатом нашего сотрудничества с Фондом «Моя история» я, как музейщик, назову долгожданную реставрацию объекта культурного наследия, античной Куртины 19. Данный памятник федерального значения стоял в строительных лесах более 10 лет. Фонд выделил 19 миллионов рублей на его спасение. Это совершенно замечательный пример государственно-частного партнерства, о котором сегодня мы так много пишем и говорим.

- Как развивается история с собственными заработками музея?

- Мы сделали шаг вперед. Стабильно пользуются спросом услуги наших гидов, экспозиции и выставки в залах музея. В двух постоянных экспозициях внедрён аудиогид на русском и английском языках. На территории музея был открыт достойный магазин сувениров. Благодаря внедрению современных подходов к организации продаж, разноплановому ассортименту рост доходов магазина по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 2018 году составил более 400%.

Про эквайринг – обслуживание посетителей по банковским картам - скажу отдельно. Мы стали первым на Крымском полуострове учреждением, обслуживаемым государственным казначейством, кому это удалось сделать. Еще одним источником пополнения музейного бюджета стало взимание платы за киносъёмки на наших объектах и большая работа по заключению договоров в целях получения от предпринимателей платы за использование изображений музейных памятников и зданий на товарах народного потребления. Также в последнее время существенно выросли собственные доходы музея от проведения массовых мероприятий.

- Если можно давайте остановимся подробнее на проведении мероприятий.

- Имея в распоряжении древнейшие театральные подмостки в нашей стране – Античный театр, мы, в хорошем смысле этого слова, обречены вести большую концертно-театральную деятельность. Сохранив дружбу с театрами Севастополя, Крымской филармонией мы придумали единую общую «упаковку», бренд, назвав цикл мероприятий в Античном театре – «Летний вечер в Херсонесе». К слову, этот проект в 2018 году занял первые и призовые места одной из престижных премий в области событийного туризма. Несмотря на санкции гостями Херсонеса за последние два года были музыканты из Франции, Италии, США, Великобритании, Новой Зеландии и других стран. Убеждена, что именно культурная дипломатия остается залогом подлинной дружбы народов, несмотря на все политические нюансы общении. Заметным явлением в культурной жизни страны стал фестиваль «Опера в Херсонесе».

«ЛИЦА ХЕРСОНЕСА»

- Руководителей музеев сегодня нередко упрекают в малом внимании к такой составляющей, как научная деятельность.

- Упрекать всегда проще, чем брать ответственность на себя. Но мы не об этом. Структура Херсонесского музея по состоянию на настоящий момент включает заместителя директор по научной работе, ученого секретаря, и подчиненные указанному заместителю директора семь научных отделов. В частности, нами было создано новое научное подразделение - отдел «Хора Херсонеса». Большинство сотрудников занимаются археологическими исследованиями, активно публикуются, 8 человек имеют ученую степень кандидата наук. В 2018 году возрождено издание знаменитого Херсонесского сборника (выходил с 1926 г.), в этом году он внесен в Российский индекс научного цитирования. Принято решение об издании новых серий научных публикаций «Научные Труды Херсонесского Музея» и «Херсонесский Архив». Раскопки на участках музея осуществляются под руководством сотрудников музея, а также в рамках совместных экспедиций и экспедиций ведущих научных учреждений страны, к примеру, Эрмитажа. В год проводится несколько научных конференций всероссийского и международного статуса. В 2018 году отдел междисциплинарных исследований музея-заповедника приступил к реализации масштабного научного проекта «Лица Херсонеса», целью которого является осуществление попытки впервые создать галерею скульптурных портретов древних жителей Херсонеса (Херсона) посредством выполнения научных реконструкций облика человека по черепу.

- Что было сделано вами в сфере развития межмузейного сотрудничества?

- Мы хорошо общаемся с музейщиками Крыма и Севастополя, в том числе, частных музеев. Херсонесский музей является постоянным участником главного всероссийского музейного события в Москве – фестиваля «Интермузей». Я очень рада, что мы впервые на Крымском полуострове в Херсонесе провели расширенное заседание Президиума Союза музеев России с участием представителей более 140 музеев. Президент союза, гендиректор Эрмитажа, академик Михаил Пиотровский оценил организацию данной встречи и изменения произошедшие в музее в последние годы, коснувшиеся, как он отметил, всех сфер деятельности Херсонеса Таврического – от научной работы до создания комфортных условий для посетителей. Это очень высокая и важная для нас оценка.

- Одной из ваших заслуг называют отстаивание объектов музея в споре с Русской Православной Церковью.

- В начале 2017 года этот вопрос возник не впервые, но все стороны пришли к мнению, что он был поднят напрасно. Сейчас не идет даже речи о передаче Церкви херсонских объектов, занятых музеем. Мы подписали договор о сотрудничестве с Севастопольским благочинием, проводим ряд совместных мероприятий. У нас добрососедские отношения. Главное, на мой взгляд, не увлекаться искусственным обострением ситуации.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

- Вы уходите из Херсонесского музея с легким сердцем?

- И да, и нет. Херсонес стал для меня за это время родным. Мне жаль расставаться с коллективом, уникальными памятниками истории, Черным морем и стоящим на его берегу годом-героем Севастополем. Много еще осталось задумок, которые хотелось воплотить. Вместе с тем смену руководства, считаю, следует воспринимать как нормальное явление. Если посмотреть практику ведущих зарубежных музеев, то там это часто делается с целью приращения опыта музея опытом нового руководителя. Могу сказать, что новому директору в определенном смысле будет проще. Мы успели сделать хороший задел на будущее. Разработаны и согласованы проектная документация на реставрацию средневековой крепости «Чембало», сооружение газовой котельной, строится новое современное фондохранилище музея, начата работа над эскизами новых экспозиций и сооружений. Надеюсь, что эти наработки пригодятся. Самое главное сокровище музея – это его коллектив, на который руководитель сможет положиться, чтобы надежно вести музей вперед, к новым победам.

- Раз уж вы заговорили о новом руководителе, хотелось бы узнать ваше мнение.

- Решение будет принимать министр. Могу сказать только, что если будет назначена Елена Александровна Морозова - то будет достойный директор. Поработав в должности первого заместителя директора нашего музея, она имела возможность познакомиться с его жизнью, проблемами, задачами и успехами, с коллективом. У нее специальное музейное образование и образование в сфере управления. Но самое главное – за плечами этого человека большой опыт разноплановой музейной работы. Мне бы очень хотелось, чтобы ее принял и поддержал коллектив музея. Я со своей стороны постараюсь поддержать музей и его руководителя, буду помогать насколько возможно, в том числе, выполняя свои обязанности в Совете при Президенте России по культуре и искусству и в Президиуме Союза музеев России.