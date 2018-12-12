«Мисс Россия-2015» взяли на работу в Госдуму

Карьера одной из самых успешных победительниц национального конкурса красоты сделала неожиданный поворот. «Мисс Россия-2015» и обладательница второго места на «Мисс Мира-2015» решила сойти с подиума и отправиться в политику.

nikitchuksofi Ослепительная София Никитчук

Ещё вчера ослепительная София Никитчук позировала на фоне огромного баннера, где она снялась в нижнем белье.

nikitchuksofi София Никитчук у баннера с её фотографией.

Сегодня же 25-летняя красавица из Екатеринбурга позирует фотографу в Госдуме на фоне герба и триколоров.

nikitchuksofi София Никитчук в Госдуме.

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! С Днём Конституции РФ! А также с 25-летним российского парламента («Одногодки»). В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила своё первое удостоверение! Желаю, чтобы каждый в нашей великой стране ощущал свою значимость, равенство и свободу! С праздником, - подписала модель свой снимок.

В комментариях к посту нашлось немало тех, кто отчаянно интересовался, кому именно София будет помогать? Девушка пока фамилию народного избранника не озвучила. Но судя по ответам Никитчук особо любопытным, депутата точно зовут на Леонид.