2018-12-12T17:56:01+03:00
Общество

«Мисс Россия-2015» взяли на работу в Госдуму

25-летняя София Никитчук похвасталась статусом помощника депутата
Петр СИМОНОВ
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"Мисс Россия-2015» и обладательница второго места на «Мисс Мира-2015»."Мисс Россия-2015» и обладательница второго места на «Мисс Мира-2015».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Карьера одной из самых успешных победительниц национального конкурса красоты сделала неожиданный поворот. «Мисс Россия-2015» и обладательница второго места на «Мисс Мира-2015» решила сойти с подиума и отправиться в политику.

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Ослепительная София Никитчук
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Ещё вчера ослепительная София Никитчук позировала на фоне огромного баннера, где она снялась в нижнем белье.

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София Никитчук у баннера с её фотографией.
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Сегодня же 25-летняя красавица из Екатеринбурга позирует фотографу в Госдуме на фоне герба и триколоров.

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София Никитчук в Госдуме.
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— Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! С Днём Конституции РФ! А также с 25-летним российского парламента («Одногодки»). В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила своё первое удостоверение! Желаю, чтобы каждый в нашей великой стране ощущал свою значимость, равенство и свободу! С праздником, - подписала модель свой снимок.

В комментариях к посту нашлось немало тех, кто отчаянно интересовался, кому именно София будет помогать? Девушка пока фамилию народного избранника не озвучила. Но судя по ответам Никитчук особо любопытным, депутата точно зовут на Леонид.

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