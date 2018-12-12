Владимир Жириновский: «Оставляя чаевые, мы сами толкаем людей на коррупцию»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить россиянам давать чаевые. Выступая на мероприятии Торгово-промышленной палаты России, он заявил, что эта мера поспособствует искоренению коррупции. Более подробно свою позицию он пояснил в эфире радио «Комсомольская правда»:

- Мы вообще ничего никому не должны давать. Все ездят в такси и дают больше, чем на счетчике. В любом ресторане, кафе официанту стараются оставить больше. В парикмахерской, в поликлинике, в больнице, в паспортном столе, на кладбище, в роддоме. Мы сами друг друга развращаем. И люди уже не хотят ничего делать, пока им денег не принесешь. Расскажу пример с моей мамой. Она уехала в другой город, но пенсию не могла получать там. Вернулась, а ей говорят: «Не можем найти ваше пенсионное дело». Ходила-разбиралась, пока ей не подсказали: «Коробочку конфет принесите». И все - тут же нашли дело!

Владимир Жириновский назвал взяточничество – «инфекцией». И от того, будет ли мы этой инфекции противостоять, зависит наша жизнь.

- Взяточничество сопровождает нашего человека, и он уже не может по другому, - сказал депутат. - Это инфекция, заболевание, которое охватывает всех. Мы сами толкаем людей на коррупцию. Я сидел в очереди в кооперативе. Все что-то несут инспектору ЖСК. Она сидит в шикарном платье, в золотых украшениях. Потому что она одна на весь район Черемушки в Москве. Вот сейчас, под Новый год все ей несут. Сколько же можно? Потом мелкие взятки превращаются в большие. Это уже 50, 100 тыс. долларов. И пошло на миллионы. И мы сами от этого страдаем, это нам всем делает хуже. Представьте: операция! Вы не поблагодарили хирурга заранее – он вам и сделает ее попозже или в другой операционной, где хуже приборы. У него же есть выбор. Ему заплатили – он в хорошей операционной сделает побыстрее операцию тому, кто заплатил. Это же здоровье, это ваша жизнь.

Сотрудники сферы услуг с политиком в корне не согласны. Например, зарплаты в сфере питания традиционно такие низкие, что без лишних денег не выжить.

- Когда ты устраиваешься официантом, уже заранее знаешь, что твоя зарплата будет маленькая. На прошлом месте работы мне платили 5 тысяч рублей в месяц, - рассказала в эфире Алина Бледных, бывшая официантка - Спасали нас только чаевые. В конце дня получалось 1000-1500 рублей. Официантами идут работать преимущественно студенты, у которых денег нет совсем. Так он поработает пару дней и у него хотя бы хватит на питание.

Ранее традицию благодарить кого-то деньгами или подарками осудили в Минтруда. Правда, под опалу попали не официанты или таксисты. А учителя, врачи и госслужащие. Директор Департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак заявил, что всем бюджетникам и чиновникам могут запретить принимать любые подарки кроме цветов и недорогой канцелярии. В ведомстве уже оформили свое предложение в законопроект и ожидают, что он будет рассмотрен в середине 2019 года.