Тула - город мастеров и чудес

Представьте себе извилистую старинную улицу, освещенную тысячью золотых огоньков. Местный торговец протягивает мне кусок белёвской пастилы и объясняет, как пройти к Тульскому кремлю. А нужно, как в сказке, никуда не сворачивать. Только волшебного клубочка и не хватает.

Я иду вдоль двухэтажных домишек мимо многочисленных палаток с венскими вафлями, блинами, пряниками, пловом, шашлыком, глинтвейном, выпечкой, карамельными яблочками, пельменями, овощами на гриле. Все эти запахи воссоединились в единую армию и торжествуют над человеческим разумом.

По количеству Дедов Морозов в этом году с Тулой соревноваться бессмысленно. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Так, от палатки к палатке, я, наконец, оказываюсь в Кремле. Это настоящий символ Тулы. Наряду с пряником, оружием и самоваром.Пробую сбитень. В первый раз в жизни. Однако в этом, конечно, не признаюсь и со знанием дела киваю. Продавец (и он же лесник по профессии) Александр Сулеин походя читает небольшую лекцию о пользе русского сбитня, который появился у нас многие сотни лет назад. По крайней мере, чай, по сравнению с ним, грудной ребёнок.

НАПИШУ-КА ПИСЬМЕЦО

Вообще-то стать Новогодней столицей России (как Тула в этом году) не так просто. В городе должно быть достаточное количество гостиничных мест, а, главное, то, ради чего туристы туда поедут. У меня, например, обойти все за один день не получилось.

Даже если взять один Кремль, часом тут не отделаешься. После морозной прогулки заходишь (вроде как погреться) в музей и уже не можешь оторваться от уникальных археологических находок. Это и посуда, и инструменты древних ремесленников, и игрушки, и монеты, и украшения.

До Нового года остаётся больше двух недель, а Дед Мороз со Снегурочкой уже в Туле. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Там же, на территории Кремля, открыли гостиную Деда Мороза. Внутри - настоящий праздник. Песни, пляски, театральные постановки. Голова кругом!

- Молодой человек, - обратилась ко мне женщина в смешном зеленом чепчике и с бейджиком «волонтер». - Не хотите написать письмо? Всего два-три слова, а человеку будет приятно.

Стоимость новогодней почты - один рубль за открытку. Я решил, что это оригинально - и написал письмо сам себе.

«С приветом из Тулы!»

Женщина в чепчике была счастлива.

В двух шагах от гостиной - Белый дом областного правительства, центральная площадь, ель и каток. Надо было видеть, что здесь творилось в день открытия (в хорошем смысле!).

Оказавшись внутри елочной игрушки, можно загадать желание. Говорят, обязательно сбудется. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

В Тулу приехали знаменитые фигуристы - Тихонов, Петрова, Тотьмянина, Домнина, Маринин и другие. Те, кто в теме, понимают, какие это звёзды. Все равно что в местный шахматный клуб заявились бы Каспаров, Карпов и Карякин.

И вот после томительного ожидания (хорошо хоть, не так холодно было - ноль-минус один) по льду начинает стелиться белоснежный дым, загорается синий свет и выскакивает Алексей Ягудин. Зрители были в восторге от него ещё до начала программы. Олимпийский чемпион выплыл на середину катка, поздравил туляков с той сказкой, которая на них свалилась. И объявил первую пару. Оксана Домнина и Максим Шабалин. Публика взвыла от радости. И остальных спортсменов встречала также щедро.

Тульские девушки славятся своим гостеприимством - пока дровишки догорают, можно и поболтать. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Между номерами к толпе журналистов подошла женщина с внучкой и попросила передать (желательно, через газету!) слова благодарности за такой подарок.

- Мы смотрим по телевизору все ледовые шоу, - призналась она. - И увидеть Ромочку Костомарова в родной Туле - это что-то невероятное.

Кстати, приехали фигуристы по личному приглашению губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он также выступил перед туляками (с речью и без коньков), поздравил их с наступающим Новым годом, а заодно пригласил всех желающих в Тулу, пообещав, что будет весело и интересно.

Всюду так белым-бело, аж костюмы замело! Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

По сравнению с прошлым годом, площадь катка значительно выросла. Это заметили и сами фигуристы, которые приезжают выступать в Тулу уже в третий раз. Теперь на льду одновременно могут находиться 250 человек. Время работы - с 10.00 до 22.00. Прокат коньков есть. Кроме этого, теперь на Губернском катке будут проводить и хоккейные матчи.

ТАКСИСТЫ-ЭКСКУРСОВОДЫ И МИКРОФОНЫ ДЛЯ МЭНСОНА

Уже сейчас по Туле рассекают автомобили такси, украшенные новогодней символикой. Я ради эксперимента остановил одну из них и отправился в экзотариум. Водитель, 30-летний коренной туляк, оказался великолепным знатоком военной темы.

В гостиной Деда Мороза каждый день идут представления - участвует и стар, и млад. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

- Полтора месяца здесь продолжались ожесточенные бои, - сообщил он. - Бились не на жизнь, а на смерть. Триста деревень фашисты сожгли дотла. Кстати, неделю назад была 77-я годовщина обороны Тулы.

Позже мне рассказали, что проект «Туристическое такси» запустил комитет Тульской области по развитию туризма (совместно с ассоциацией автомобильных перевозчиков и легкового такси). Водителей специально обучали основам проведения экскурсий и по итогам даже выдали сертификаты. Работают такие машины по тем же тарифам, что и остальные (вызвать их можно по телефону (4872) 71-71-71).

Рядом с главной елкой Тулы стоит главный тульский самовар. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Тульский экзотариум также впечатляет. Он, между прочим, единственный в России зоопарк рептилий (500 видов змей и 3000 экземпляров). Кроме этого, можно полюбоваться на скатов, лягушек-древолазов, попугаев ара, кошачьих лемуров, пушистых енотов, суррикатов. Детей отсюда вытащить очень сложно.

Честно говоря, если бы я приехал в Тулу на три-четыре дня, то после экзотариума я бы совершенно точно поехал в гостиницу отдыхать. Нелегко вот так на бегу побывать всюду. Хотя и жаль чего-то пропустить.

- Молодой человек! Не проходите мимо!

Это я опять прогуливаюсь по центральной площади. И, словно на одесском «Привозе», слышу:

- Попробуйте тульского кваску! Если не понравится, платить не надо.

- А вы любите цветочный мёд? Может быть, тогда ваша мама любит?

- Это сыр все, кто пробовал, называют швейцарским. Хотя сделан он у нас, в Тульской области.

Девчонки в расписных платочках так улыбаются, что я не в силах отказать.

В Тульском кремле открылась Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции и гостиная Деда Мороза. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Сейчас в Новогодней столице России работают 400 волонтеров. Они подсказывают приезжим дорогу, раздают программки с ближайшими мероприятиями и, конечно, поздравляют гостей с Новым годом. Выступают в качестве помощников не только студенты, но и даже пенсионеры. Их работу координирует Штаб по приему туристов, который расположен в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.

Лично для меня очарование Тулы заключается в основном в ее старых улочках, ветхих закоренелых домишках, той волшебной умиротворяющей атмосфере, которая присуща таким историческим городкам. Но при этом в той же Туле есть современные площадки, не уступающие столичным. Скажем, творческий индустриальный кластер «Октава». Он появился на заводе, который выпускает средства связи (как военные, так и гражданские). В микрофоны «Октавы» пели U2, Sting, Мэрлин Мэнсон, Владимир Высоцкий и другие звезды. Часть территории довольно долго простаивала. И из неё сделали кластер (это когда в одном месте объединяются несколько близких по духу проектов - образовательных, научных, просветительских, развлекательных и так далее). Сам завод при этом продолжает работать как и прежде.

Кого только не встретишь на улицах Тулы! Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Масштаб кластера и, правда, впечатляет. На первом этаже - 1000-метровый зал для проведения лекций, спектаклей, концертов, техническая библиотека. На втором - Музей станка (первый в России). На третьем и четвёртом - Высшая техническая школа и офисные помещения. Все это появилось благодаря частному инвестору Михаилу Шелкову (объём вложений - около 1 млрд рублей).

БЛОГЕР ДОБРЫНЯ ЖДЕТ ГОСТЕЙ

То, что туляки очень гордятся своим городом, можно понять на первой минуте разговора. Я хоть и ездил в Новогоднюю столицу с журналистской корочкой, а все же показывать ее не спешил. И спрашивал у местных жителей, стоит ли вообще приезжать сюда 31 декабря с друзьями. Отвечали примерно одинаково. Что я, мол, не пожалею и перед товарищами в грязь лицом не упаду.

Мужики советуют сходить в музей оружия. Там хранятся револьверы калибром 1 мм! Каждый из них можно спрятать в спичечном коробке. Женщины рекомендуют заглянуть в музей самоваров. Там есть крошечный самоварчик, в котором можно вскипятить три капли воды. Это половина чайной ложки.

На главной площади Тулы работает Тульский губернский каток. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

- В пятницу, 14-го, в Туле откроется резиденция Левши, - рассказали мне волонтеры. - В ней можно будет узнать секреты тульских мастеров. Посмотреть на местные ремёсла и промыслы. Это и тульская кузня, и выставка резного наличника, и инструменты плотников 19 века, и современное декорирование деревянных домов. Покажут мастерство и златокузницы. Эта работа требует ювелирной точности. И покажут ее старинным способом увеличения деталей - через мелкоскоп. Ну и там же, в резиденции Левши, вас встретит главный блогер ремесленного двора гусь Добрыня, потомственный гусь тульской бойцовской породы.

Адрес резиденции: ул. 9 Мая, дом 1а.

Теперь тульские улочки буквально светятся от счастья. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

КСТАТИ

Всероссийский проект «Новогодняя столица России» стартовал в 2012 году (при поддержке Министерства культуры РФ). Этот статус носили уже Казань, Владимир, Вологда, Сортавала, Тамбов и Ханты-Мансийск. Последний передал эстафету Туле 7 декабря. Праздничные мероприятия будут длиться целый месяц до Рождества. За это время в Туле пройдут Всероссийский слёт Дедов Морозов и Снегурочек, битва за статус самого сильного волшебника, ярмарки тульских мастеров, гастрономический фестиваль, рождественская мистерия и многое другое.