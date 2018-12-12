2018-12-12T18:20:22+03:00
Общество

На благотворительной ярмарке Душевный Bazar собрали 3,5 миллионов рублей на добрые дела

18,5 тысяч гостей могли здесь не только окунуться в атмосферу наступающих зимних праздников, но и помочь
Ольга БОРСКАЯ
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Душевный Bazar проводится в Москве с 2000 годаДушевный Bazar проводится в Москве с 2000 года
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Душевный Bazar - это крупнейшая новогодняя благотворительная ярмарка в стране. В этом году она прошла в Москве, в Гостином дворе. Ее гостями стали 18,5 тысяч человек - это рекорд за все девять лет проведения благотворительного мероприятия.

Гости не только могли окунуться в атмосферу наступающих зимних праздников, но и совершить доброе дело. Посетителей ждали мастер-классы, общение с животными, спектакль, концерт, модные показы и подарки.

Но главное, что здесь было представлено более 80 социальных проектов и некоммерческих организаций. Среди них - фонды "Второе дыхание", "Живи сейчас", "Котодетки", "Старость в радость", ассоциация "Все вместе" и многие другие. Неравнодушные москвичи пожертвовали 3,5 миллионов рублей на добрые дела. А под «Благотворительной ёлкой» оказалось более 100 коробок и пакетов с подарками для подопечных некоммерческих организаций.

На ярмарке можно было погрузиться с атмосферу волшебства и новогодних праздников, а заодно совершить доброе дело

На ярмарке можно было погрузиться с атмосферу волшебства и новогодних праздников, а заодно совершить доброе дело

Еще один рекорд был установлен по количеству волонтёров, которые помогали координировать работу ярмарки: их было более 500. Самому младшему из них - всего 6 лет, самому старшему – 82 года.

- Мы с радостью объявляем о начале подготовки к юбилейному, десятому Душевному Bazar’у, который планируем провести в Москве в декабре 2019 года, - сказала Инга Моисеева, исполнительный директор D-Group.Social.

Гости с радостью общались с подопечными зоозащитных фондов Фото: материалы пресс-служб

Гости с радостью общались с подопечными зоозащитных фондовФото: материалы пресс-служб

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