Мэр Страсбурга о теракте: «Продолжать нормальную жизнь - значит сопротивляться террору»

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге была террористическим актом. Об этом во время пресс-конференции сказал мэр города Ролан Рис.

- То, что произошло вчера, несомненно, было терактом, целью которого было посеять страх.

О ПОСТРАДАВШИХ

- На данный момент шесть человек находятся между жизнью и смертью. Некоторые из погибших были убиты выстрелами в голову. Одна из погибших - это девушка тайского происхождения, другая - француженка. Это были люди, которые уже уходили с праздничного мероприятия. Ведь инцидент произошел в 8 часов вечера, когда ярмарка закрывалась.

О СТРЕЛКЕ

- Этот человек многократно представал перед судом (27 раз - Ред.). Его арестовывали за вымогательство и кражи со взломом.

ДЕНЬ ТРАУРА

- Сегодня в городе отменяются все праздничные мероприятия. В среду утром в детских и начальных школах Страсбурга были приостановлены занятия. Рекомендуем родителям держать своих детей дома. Завтра, если будут соблюдены все меры безопасности, рождественская ярмарка возобновит работу.

ЖИЗНЬ ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬСЯ

- Я надеюсь мы как можно быстрее вернемся к привычному образу жизни. И не будем думать о террористическом акте. Очень важно жить в соответствии с нашими ценностями и привычками. Продолжать нормальную жизнь - значит сопротивляться террору.

О БЕЗОПАСНОСТИ

- Даже в тоталитарных обществах существует терроризм. Он есть где угодно. И всегда будет недостаток в мерах безопасности. План по обеспечению безопасности на ярмарке работает уже несколько лет. Туда входят металлодетекторы, а также обыски на входе. Эти меры остаются до сих пор.

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