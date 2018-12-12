2018-12-12T18:44:46+03:00
Общество

Фильм #ЯВолонтер. Истории неравнодушных опубликован в сети

Документальную ленту о российских добровольцах можно посмотреть онлайн на официальном сайте
Ольга БОРСКАЯ
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Фильм - первый в России опыт документального осмысления феномена волонтерстваФильм - первый в России опыт документального осмысления феномена волонтерстваФото: материалы пресс-служб
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Волонтеры, которые ищут пропавших людей. Тушат пожары. Поддерживают тех, чьи возможности здоровья ограничены. Спасают животных в морях. Возрождают храмы. И все это - после работы, бесплатно, бескорыстно, по велению сердца. Именно эти удивительные россияне стали героями фильма «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных».

Премьера документальной ленты состоялась накануне форума добровольцев в Москве. А на широкие экраны она вышла в Международный день волонтера, 5 декабря. Бесплатно картину показали в 2500 точках по всей стране.

А теперь фильм можно посмотреть и онлайн. Картина появилась на официальном сайте медиапроекта #ЯВолонтер. Здесь же можно заполнить анкету зрителя, а также организовать бесплатный показ ленты в своем городе.

- Это портрет очень живых людей. Не все люди, как ни странно, одинаково живы. А эти люди очень озабочены тем, чтобы прожить жизнь на полную катушку. Не прожигая ее на дискотеках, в мимолетных романах, в зарабатывании денег… Я не говорю, что все эти вещи плохие - просто у каждого свой путь. Волонтеры особо остро воспринимают жизнь, всю ее сложность, всю ее тонкость, ее глубинный смысл. Через волонтерство они пытаются жизнь зацепить, прочувствовать, понять ее тайну, - рассказывала о своих героях "КП" режиссер картины Ольга Арлаускас.

#ЯВОЛОНТЕР ИСТОРИИ НЕРАВНОДУШНЫХ Трейлер 3 "Любовь".Смотрите главный фильм года о настоящих героях нашего времени.

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