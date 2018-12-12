2018-12-12T18:46:55+03:00
В мире

Терезу Мэй собираются отправить в отставку

В парламенте Великобритании через несколько часов начнется голосование о том, объявлять ли вотум недоверия главе правительства
Мария БЕРК
Поделиться:
Чтобы удержаться во главе правительства, Мэй должна заручиться поддержкой не менее 158 голосов.Чтобы удержаться во главе правительства, Мэй должна заручиться поддержкой не менее 158 голосов.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Если большинство выступит против, то политик должна будет покинуть и пост премьер-министра, и лидера Консервативной партии.

Против политики премьер-министра Британии Терезы Мэй взбунтовались даже ее однопартийцы. Уже собрано 48 заявлений от представителей Консервативной партии (это 15% от нынешнего числа депутатов), в которых члены фракции заявили, что больше не доверяют лидеру партии. Этого количества достаточно, чтобы начать голосование по вотуму недоверия. Заседания фракции начнется в 21:00 по мск.

315 депутатов-консерваторов, входящих в состав Палаты общин, соберутся сегодня, чтобы проголосовать по этому вопросу. Если большинство будет выступать против Терезы Мэй, то ей придется покинуть пост и лидера партии, и кресло премьер-министра.

Чтобы удержаться во главе правительства, Мэй должна заручиться поддержкой не менее 158 голосов. Только в этом случае она может рассчитывать на то, что подобная процедура не повторится в течение года.

Если же расклад окажется иным и члены фракции все-таки выскажутся против Терезы Мэй, то консерватором в течение трех месяцев придется выбрать нового лидера. Действующая глава правительства в этих выборах участвовать не сможет.

Поскольку консерваторы имеют относительное большинство в Палате общин (315 из 650), то новый лидер партии получит и пост премьера-министра Британии.

Сама Мэй обещает биться за свое кресло до последнего.

- Осуществить брекзит (выход Великобритании из состава Евросоюза. - ред.), за который проголосовали люди, построить страну для каждого - я полностью посвятила себя этим задачам с тех пор, как стала премьер-министром. Я готова завершить работу, - заявила журналистамМэй. -Но я буду бороться за победу в этом голосовании всеми силами. Смена лидера Консервативной партии поставит под угрозу будущее нашей страны и создаст неопределенность, в тот момент, когда мы не можем этого себе позволить.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«От Мэй отвернулись даже ярые сторонники брекзита».

Наталия Капитонова, профессор Кафедра истории и политики стран Европы и Америки МГИМО:

- Практически все прогнозы, которые делались на протяжении последних лет (по поводу брекзита, парламентских выборов в 2015 и 2017 годахв Великобритании), не подтверждались. Могут быть любые неожиданности. Даже сейчас до последнего не было ясно: решатся ли консерваторы на вотум недоверия Мэй или нет. Но когда замаячила угроза вынесения вотума всему правительству, (а это может спровоцировать парламентские выборы и даст шанс лейбористам победить), тогда консерваторы решились устроить внутрипартийный переворот и сместить своего лидера.

От Мэй стали отворачиваться даже те, кто ее активно поддерживал — евроскептики. Они до последнего считали, что пусть лучше она сделает всю грязную работу по брекзиту, а затем покинет свое место. Неслучайно в кулуарах Мэй говорила, что уйдет летом следующего года. Но так как все переговоры по брекзиту заходили в тупик, то против премьер-министра образовалась большая коалиция.

Если во время голосования Тереза Мэй не наберет 158 голосов, она покинет свой пост. На кресло премьер-министра могут претендовать семь человек. Среди них - пять ключевых министров, которые высказались в поддержку действующего главы правительства.

Но если Мэй провалится на выборах, то они выставят свои кандидатуры на пост премьера-министра.А если нет, то своей сегодняшней поддержкой они себя обезопасят.

Один из основных кандидатов на пост главы правительства — бывший министр по брекзиту Доминик Рааб. Он не вызывает отторжения у британского политического истеблишмента. У бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона шансов меньше. У него есть серьезные проблемы с собственной партией. Многие заявляют, что в случае его победы, они покинут партию. Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд — фаворит у тех кто выступает за мягкий брекзит, и у тех, кто не хочет, чтобы Британия выходила из состава ЕС. Также шансы есть у главы МИД Джереми Ханта и главы МВД Саджида Джавида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэй подтвердила отмену парламентского голосования по Brexit

Британский парламент 11 декабря не будет голосовать за условия выхода страны из ЕС. Информацию подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (подробности)

Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по Brexit до 21 января

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает, что голосование по соглашению по Brexit состоится до 21 января. Об этом сообщил официальный представитель офиса премьера (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это не то, что мы ждали»: введенное Макроном чрезвычайное положение разочаровало французов
Правительство Франции готово поднять минимальные зарплаты, чтобы обуздать протест «Жёлтых жилетов». Как на это отреагировали манифестанты, передает из Парижа спецкор «КП» Дарья Асламова
«Россия будет свободной. Слава Украине!»: Как российская эмиграция на форуме в Вильнюсе Родину хоронила
В минувшие выходные в столице Литвы собралась профессиональная похоронная команда из эмигрантов, русофобов, псевдолибералов и просто не очень здоровых людей
Новости 24
ЕС может продлить экономические санкции против России
Путин вручил госпремии за правозащитную и благотворительную деятельность
В Баку прошла встреча представителей НАТО и Генштаба РФ
Трамп прокомментировал стрельбу в Страсбурге
Хейли: нужно вести серьёзный разговор с Саудовской Аравией по делу Хашкаджи
Путин встретился с Председателем Конституционного суда
Прокуратура Нью-Йорка намерена начать расследование по деятельности Трампа
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за оскорбление государственных символов в сети
В Германии анонсировали встречу «нормандской четверки»
Голикова раскрыла размер ежемесячной выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году
Мединский рассказал про создание фильма о Нюрнбергском процессе
Меркель: Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕС
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать пассажиров метро за проезд с кофе
Tesla через суд взыщет с экс-работника $167 млн за раскрытие секретов
ОПЕК снизила добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки
Военные России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии
Украинские священники подрались на глазах у прихожан храма