Терезу Мэй собираются отправить в отставку

Если большинство выступит против, то политик должна будет покинуть и пост премьер-министра, и лидера Консервативной партии.

Против политики премьер-министра Британии Терезы Мэй взбунтовались даже ее однопартийцы. Уже собрано 48 заявлений от представителей Консервативной партии (это 15% от нынешнего числа депутатов), в которых члены фракции заявили, что больше не доверяют лидеру партии. Этого количества достаточно, чтобы начать голосование по вотуму недоверия. Заседания фракции начнется в 21:00 по мск.

315 депутатов-консерваторов, входящих в состав Палаты общин, соберутся сегодня, чтобы проголосовать по этому вопросу. Если большинство будет выступать против Терезы Мэй, то ей придется покинуть пост и лидера партии, и кресло премьер-министра.

Чтобы удержаться во главе правительства, Мэй должна заручиться поддержкой не менее 158 голосов. Только в этом случае она может рассчитывать на то, что подобная процедура не повторится в течение года.

Если же расклад окажется иным и члены фракции все-таки выскажутся против Терезы Мэй, то консерватором в течение трех месяцев придется выбрать нового лидера. Действующая глава правительства в этих выборах участвовать не сможет.

Поскольку консерваторы имеют относительное большинство в Палате общин (315 из 650), то новый лидер партии получит и пост премьера-министра Британии.

Сама Мэй обещает биться за свое кресло до последнего.

- Осуществить брекзит (выход Великобритании из состава Евросоюза. - ред.), за который проголосовали люди, построить страну для каждого - я полностью посвятила себя этим задачам с тех пор, как стала премьер-министром. Я готова завершить работу, - заявила журналистамМэй. -Но я буду бороться за победу в этом голосовании всеми силами. Смена лидера Консервативной партии поставит под угрозу будущее нашей страны и создаст неопределенность, в тот момент, когда мы не можем этого себе позволить.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«От Мэй отвернулись даже ярые сторонники брекзита».

Наталия Капитонова, профессор Кафедра истории и политики стран Европы и Америки МГИМО:

- Практически все прогнозы, которые делались на протяжении последних лет (по поводу брекзита, парламентских выборов в 2015 и 2017 годахв Великобритании), не подтверждались. Могут быть любые неожиданности. Даже сейчас до последнего не было ясно: решатся ли консерваторы на вотум недоверия Мэй или нет. Но когда замаячила угроза вынесения вотума всему правительству, (а это может спровоцировать парламентские выборы и даст шанс лейбористам победить), тогда консерваторы решились устроить внутрипартийный переворот и сместить своего лидера.

От Мэй стали отворачиваться даже те, кто ее активно поддерживал — евроскептики. Они до последнего считали, что пусть лучше она сделает всю грязную работу по брекзиту, а затем покинет свое место. Неслучайно в кулуарах Мэй говорила, что уйдет летом следующего года. Но так как все переговоры по брекзиту заходили в тупик, то против премьер-министра образовалась большая коалиция.

Если во время голосования Тереза Мэй не наберет 158 голосов, она покинет свой пост. На кресло премьер-министра могут претендовать семь человек. Среди них - пять ключевых министров, которые высказались в поддержку действующего главы правительства.

Но если Мэй провалится на выборах, то они выставят свои кандидатуры на пост премьера-министра.А если нет, то своей сегодняшней поддержкой они себя обезопасят.

Один из основных кандидатов на пост главы правительства — бывший министр по брекзиту Доминик Рааб. Он не вызывает отторжения у британского политического истеблишмента. У бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона шансов меньше. У него есть серьезные проблемы с собственной партией. Многие заявляют, что в случае его победы, они покинут партию. Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд — фаворит у тех кто выступает за мягкий брекзит, и у тех, кто не хочет, чтобы Британия выходила из состава ЕС. Также шансы есть у главы МИД Джереми Ханта и главы МВД Саджида Джавида.

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