2018-12-13T11:41:00+03:00
Общество

Как «ПроеКТОриЯ» меняет судьбы

Рядом с президентом России сидит совсем юная девушка. Говорит спокойно и уверенно. Видно, что она хорошо понимает тему. А тема-то совсем не девичья: создание и использование беспилотных аппаратов
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Студентка Московского авиационного института Тамила Караханова.Студентка Московского авиационного института Тамила Караханова.
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Было это в сентябре прошлого года на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее», который провел Владимир Путин в Ярославле. А собеседница президента – первокурсница Московского авиационного института Тамила Караханова. Как стала возможной подобная встреча?

В 2016 году выпускница Бобровской средней общеобразовательной школы №2 , что в Воронежской области, привезла на Всероссийский форум профессионального мастерства «ПроеКТОриЯ», проходивший все в том же Ярославле, модель своего беспилотника. Привезла и победила. «Самолеты меня привлекали с раннего детства, - рассказывает Тамила. – Это настоящая победа человека над природой, воплощение мечты о полете. Я с 12 лет увлекаюсь моделированием. После уроков чуть ли не каждый день мастерила модели самолетиков, беспилотных летательных аппаратов, пыталась рассчитать их аэродинамику.» Про победившую модель беспилотника Тамила вспоминает с улыбкой: « Признаваться неудобно, но я его сделала из потолочной плитки. Что было под руками, из того и сделала».

Талант юной изобретательницы заметили не только члены жюри форума, но и представители ведущих компаний страны, которые ежегодно приезжают на форум пообщаться с ребятами, помочь им правильно сориентироваться в выборе будущей профессии. Наша Тамила приехала на форум обычной выпускницей, а уехала студенткой-первокурсницей Московского авиационного института. Именно так, представители Госкорпорации «Ростех» решили , что вчерашняя школьница достойна учиться в одном из лучших вузов страны и вручили ей именной сертификат.

Сейчас, будучи уже второкурсницей, Тамила не только прекрасно учится в вузе , но и сотрудничает с конструкторским бюро, занимающимся разработкой комплексов воздушной разведки. За это время она уже создала несколько усовершенствованных беспилотников. Последняя разработка – многоцелевая летающая лаборатория с полезной нагрузкой до пяти килограммов, позволяющая подавать электропитание с земли. И не только. Аппарат может находиться в воздухе до 24 часов над одной точкой, обеспечивая при этом связью необходимые зоны. Использовать его можно и в военной области, например, он способен глушить связь противника в месте ведения боя.

«Все это стало возможно благодаря форуму «ПроеКТОриЯ» и Госкорпорации Ростех, которая предоставила мне возможность заниматься любимым делом, - заключает Тамила. – Разве могла я себе представить тогда, два года назад, что буду учиться в лучшем техническом вузе Москвы, затем работать в крупнейшей корпорации страны? Место мне уже гарантировал Ростех».

В Ростехе на запрос КП сообщили, что поддержка талантливой молодежи в Госкорпорации носит системный характер. «Госкорпорация ставит перед собой очень амбициозные цели, помочь в достижении которых призваны специалисты будущего – образованные, креативные, умеющие нестандартно мыслить. Именно поэтому мы выступаем стратегическим партнером форума «ПроеКТОриЯ» на протяжении уже нескольких лет и используем эту площадку, чтобы привлечь к работе в промышленности молодых перспективных ребят», - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В будущем Тамила планирует заниматься воздушной робототехникой. А пока впереди ещё напряженная учеба в МАИ, проектирование перспективных летательных аппаратов. Она хорошо запомнила слова президента на той памятной встрече, который сказал: «Беспилотники важны везде и сфера применения этих знаний, этих технологий – безгранична».

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