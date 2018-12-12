2018-12-12T19:13:41+03:00
Политика

Путин наградил в Кремле людей с большими сердцами

Президентские премии за правозащиту и благотворительность нашли своих героев
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин (слева направо) на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин (слева направо) на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Елизавета Глинка, получая два года назад в Кремле из рук президента только что учрежденную премию за правозащиту, говорила и о героической, и о прозаической сторонах своей работы. Уже тогда было сказано, что этой премией награждают только людей с большими сердцами. Лауреат премии этого года председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев - герой уже сам по себе. Человек, победивший свой недуг и начавший бороться за права других людей с ограниченными возможностями, он и перед президентом не благодарил, а перечислял - что еще необходимо сделать.

- Забота о нуждах людей с ограниченными возможностями здоровья становится нормой, а любые попытки их дискриминации, случаи несправедливого отношения вызывают резкую, негативную реакцию у наших граждан, - сказал Путин, поздравляя награжденных. - Но по большому счёту, если уж честно сказать, мы, конечно, сегодня только в начале пути, и ещё многое, очень многое нужно будет сделать, ещё предстоит только сделать.

Премию за достижения в области благотворительности получил президент фонда помощи тяжелобольных детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Лев Амбиндер. Фонд под его руководством оказал помощь уже более чем 20 тысячам детей. С кремлевской трибуны он еще раз напомнил, что власть не всегда слышит добровольцев и НКО, но ситуация меняется.

- Очень хочется верить, что теперь все получится, - подытожил Амбиндер. - С такой-то премией и с вашим благословением!

- Вы делаете общенациональное и даже общечеловеческое дело. Я постараюсь быть рядом с вами и помочь в решении планов, которые перед собой ставите, - пообещал президент.

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