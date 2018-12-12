Фотовыставка #Неравнодушные расскажет про итоги года Добровольца в России

Подходит к концу 2018 год, который был объявлен в стране Годом добровольца. Какими эти месяцы были в глазах главных героев - российских волонтеров, можно будет узнать с 15 декабря по 8 января в Центре современного искусства «Винзавод». Здесь пройдёт фотовыставка «#НЕРАВНОДУШНЫЕ», посвящённая Году волонтёра в России.

На ней можно будет увидеть удивительные истории добрых, бескорыстных поступков, лица отзывчивых людей, прочувствовать атмосферу любви и заботы. Основу выставки составят фотографии и видео из архива дирекции по проведению Года добровольца в России. Также на выставку попадут кадры о жизни героев документального фильма «#ЯВОЛОНТЁР. Истории неравнодушных».

- Все представленные материалы – это рассказы о добре, взаимопомощи, социальной ответственности и самопожертвовании людей, ставших частью одного большого дела – волонтёрства, - говорят организаторы.

На торжественном открытии выставки 15 декабря выступит руководитель дирекции по проведению Года волонтёра в России Ксения Разуваева.

Где: Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8 стр. 6, Центр современного искусства «Винзавод», Бродильный цех.

Когда: с 15 декабря по 8 января, с 10.00 до 23.00

Вход бесплатный