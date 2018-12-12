Гуляют все: Первое появление беременной супруги Эмина Агаларова и "приглашенная звезда" Стивен Сигал

В 10-х числах декабря светская жизнь в столице замирает: звезды сбегают со съемок новогодних огоньков, прилетают с отдыха и откладывают все личные планы, чтобы прийти на день рождения Эмина Агаларова. За последние несколько лет этот артист стал влиятельным игроком в мире шоу-бизнеса: фестиваль "Жара" в Баку, премия, радиочастота, лейбл и Бог знает на что еще распространяются еще его интересы в сфере, казалось бы, диаметрально противоположной Crocus Group, на которую ему тоже хватает времени. Наши звезды это понимают и тянутся, как мотыльки на свет.

Григорий Лепс с супругой. Фото: предоставлено организаторами.

Празднование дня рождения Агаларова прошло в два этапа. Сначала - два сольника (в Крокусе, при аншлагах в будний день), затем - афтепати для друзей, перерастающее в отмечание. В ресторане Backstage можно было встретить практически всех героев этого года и важных для Эмина людей. Ани Лорак, Филипп Киркоров, Юрий Николаев, который на днях отпразднует свое 80-летие, вдова Муслима Магомаева, Тамара Синявская, Юрий Аксюта, Владимир Винокур, Николай Расторгуев, Юлия Барановская, Олег Газманов, Григорий Лепс с супругой.

61-летний Александр Маршалл со своей спутницей, 25-летней Кариной Нагаевой. Фото: предоставлено организаторами.

Пришли и новоиспеченные женихи. 61-летний Александр Маршалл со своей юной пассией, 25-летней Кариной Нагаевой, которая младше своего бойфренда на 36 лет. Был и 63-летний Владимир Кузьмин, который только начал выходить в свет со своей избранницей. Еще в июне этого года стало известно, что музыкант встретил новую любовь. На недавней «Песне года» он появился с 27-летней Светланой Карпухиной - такой же стройной блондинкой с длинными волосами, как и бывшая жена. Она же сопровождала артиста на дне рождения Эмина. Разница в возрасте у этой пары так же составляет 36 лет, но, как говорится, главное, чтобы они были счастливы.

Владимир Кузьмин со своей избранницей. Фото: предоставлено организаторами.

Стас Михайлов с любимой женой. Фото: предоставлено организаторами.

Многие обратили внимание на то, как изменился Стас Михайлов, который так же пришел на день рождения с любимой женой. Стас явно следит за фигурой, поэтому выглядел на все сто. Артист был оригинально одет - в длинный кардиган, который придавал ему несколько строгий вид. Но его нарядная жена Инна компенсировала суровость «лука» Михайлова.

Стивен Сигал со своей супругой Эрдэнэтуяа. Фото: предоставлено организаторами.

Стивен Сигал присутствовал и на концерте в вип-зоне, и на вечеринке. Актер пришел со своей супругой Эрдэнэтуяа, и уютно расположился за одним столиком с Аркадием Укупником. Наш композитор вел себя расковано, но, видимо, решил, что сфотографироваться с Сигалом он должен, даже если тот заставит его съесть паспорт. Но обошлось без жертв.

Стивен Сигал и Аркадий Укупник. Фото: предоставлено организаторами.

С новым молодым человеком, директором дизайн-студии Сергеем Харченко, пришла Светлана Бондарчук. Несмотря на то, что издательница сама размещает фото мужчины в соцсетях, в этот раз она позировала одна. Мы просто никак не можем уследить: то она приходит на мероприятия с Сергеем Табуновым, то с новым парнем, то снова с Сергеем Харченко, то снова со «свежим» молодым человеком. Всех все видимо устраивает. Главное, чтобы никто не страдал, как в истории с Лилией Брик, Осипом и Владимиром Маяковским.

Светлана Бондарчук. Фото: предоставлено организаторами.

Сам же виновник торжества проводил время с гостями и родителями, пытаясь успеть принять поздравления и уделить всем внимание. А так же трогательно опекал супругу Алену Гаврилову. Впервые артист открыто признался, что скоро станет отцом в четвертый раз (у Агаларова двое сыновей от бывшей супруги Лейлы и усыновленная дочка). Поначалу Эмин аккуратно обходил тему грядущего отцовства в общении с прессой, но сейчас скрыть счастливое положение его супруги уже не выйдет - у Алены вполне себе внушительный животик. Который она впервые продемонстрировала публично на празднике мужа.