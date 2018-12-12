Россия может стать экспортером технологий зеленой энергетики

Глава «Роснано», который является одним из идеологов развития ВИЭ в России, назвал главным успехом в этом секторе достигнутое между правительством и бизнесом взаимопонимание. В результате удалось разработать механизм, способный привлечь в этот сектор бизнес. За три года конкуренция в ветроэнергетике привела к 2-кратному снижению капитальных затрат.

- Для меня это успех, и своеобразный знак качества. Сегодня можно говорить о том, что национальный проект солнечной и ветроэнергетики состоялся, - отметил Анатолий Чубайс.

Сейчас в стране действует программа поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2024 года, которая стала драйвером не только для создания отечественного высокотехнологичного производства оборудования, а в целого энергетического кластера.

Этот кластер объединяет генерацию, промышленность, науку и образование.

К 2024 году будет введено 5,3 гигаватта мощностей в секторе отечественной «зеленой энергетики». Как отметил Анатолий Чубайс, для развития эта индустрия будет направлять 7-8 % от объема продаж в науку. При этом, чтобы отрасль не «просела», с 2025 до 2035 года нужно продлить программу поддержки и построить не менее 10 гВт мощностей возобновляемых источников энергии. При этом

Может ли Россия стать одним из ведущих игроков на мировом рынке возобновляемой энергетики? Вопрос неоднозначный. Но глава «Роснано» выразил уверенность, что к 2035 году в определенных нишах Россия с ее научно-техническим и промышленным потенциалом могла бы прорваться на лидирующие позиции. Например, по отдельным технологиям промышленных накопителей энергии.

Так, подразделение «Роснано» «Сигма.Новосибирск» построило 25-метровый прототип гравитационного накопителя электроэнергии. Принцип ее работы схож с гидроаккумулирующей станцией, только вместо воды используются вагоны. В период минимального потребления энергии их поднимают на определенную высоту, а в моменты пикового потребления они опускаются под действием силы тяжести и приводят в действие электрогенератор. В отличие от гидроаккумулирующих станций, возможность строительства гравитационного накопителя не зависит от ландшафта и источника воды.

ВИЭ - время новой энергии?.

По мнению Анатолия Чубайса, промышленные накопители изменят технологическое лицо современной энергетики. Он также сообщил, что сейчас «Роснано» обсуждает строительство опытно-промышленной гравитационной установки в Сколково высотой 80 метров.

На конференции «Ведомостей» было объявлено о создании Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), которую возглавил Анатолий Чубайс. Вице-президентом будет первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров.

Кроме «Роснано», в АРВЭ вошли компании «Вестас», «Хевел», «Солар Системс» и «Вершина Девелопмент». Задача ассоциации заключается в содействии привлечению инвестиций в отрасль, в научном и образовательном взаимодействиии увеличении глубины локализации производства энергетического оборудования. В обозримом будущем АРВЭ предложит концепцию поддержки отечественной «зеленой энергетики» после 2024 года.