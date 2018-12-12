Дочь не пригласила маму на свадьбу: «Я обижала её. Я была глупа…»

«Здравствуйте, Дарья. Об отношениях родителей и взрослых детей. Мне 64 года, мои родители погибли, когда мне было 11 лет. В результате того, что я росла без родителей, я не получила правильного представления "что такое хорошо и что такое плохо" в воспитании своей дочери. То есть, я в основном делала "гав-гав" в отношении своей дочери, я была слишком строга, много требовала от дочери, но никогда не выражала к ней любви и ласки. Я была глупа. Моя дочь - большая умница, она закончила МГУ, я ее обеспечила всем материальным, у нее в собственности квартира. Но у нас очень плохие отношения. Она даже не сказала мне, что выходит замуж и не пригласила меня на свадьбу, только постфактум сообщила, что она теперь замужем. Сейчас задним умом я понимаю, что сделала огромную жизненную ошибку, я причинила психологическую травму своей дочери, это «что-то» глубоко в подсознании засело у нее. Мы общаемся, но она, наверное, никогда не сможет простить меня. А я уже не могу ничего изменить. Человеческая глупость, глупость родителей, их ошибки остаются в душе детей навсегда.

Мне не хочется обращаться к психологам и не хотелось бы, чтобы моя дочь обращалась к ним. Я читала много психологических статей про отношения родителей с детьми. У меня сложилось впечатление, что многие авторы подходят однобоко, поверхностно и заученно к данной проблеме. А я вижу причину проблемы в том, что в современной жизни утрачивается связь между поколениями. Семья - это не только мать и отец. Это и бабушки, дедушки, дяди, тети, прабабушки, прадедушки, дети, внуки. Все должны тесно общаться и участвовать в воспитании детей, внуков, племянников. Потом – не хочу лишний раз бередить все это в душе дочери. Моя дочь - очень чуткий, добрый и умный человек, со временем всё поймет сама. Время лечит.

С уважением, Евгения».

Да, вы правильной дорогой идёте, Евгения, привлекая к семейной истории бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек… Вы интуитивно, очень верно чувствуете, откуда «ноги растут». Откуда идет история большой нелюбви.

Расскажу историю моей семьи. Мой прадедушка был очень родовитый – допетровский – дворянин. Две трети жизни провел в Париже, в Ницце. Окончил Сорбонну, потом семья нанимала виллу на Лазурном берегу.

Перед событиями 1917 года прадед вернулся в Россию, сочувствовал большевикам, отдал им всё имение, себе оставил только маленький хутор и сорок коров. Женился на моей прабабушке, которая в него влюбилась до беспамятства. И он, скорее всего, тоже.

Семья была очень теплая, любящая. Народились четверо детей.

А в 1930 году деду позвонил друг: «Виктор Иваныч, со дня на день за вами придут, на вас поступил донос, спасайтесь». Прадедушка спешно собрался и уехал на север. Насколько мы знаем, доехал до Иркутска. Он потом строил там дома и какие-то промышленные объекты. Они договорились с прабабкой, что она к нему переселится со временем. Но она не решилась… После отъезда мужа ей пришлось очень нуждаться и скитаться. Младший сын, четвертый, умер. Она боялась, что остальные дети не перенесут дальнюю дорогу. Тогда можно было и холеру, и тиф подхватить в поезде. И вот прабабушка в Иркутск не поехала.

Что интересно: она всю жизнь тосковала по мужу. Он приходил к ней в старости – во сне. В 75 лет она покончила с собой, выпив уксусную эссенцию. Способ самоубийства, «модный» среди девушек начала ХХ века. Она навсегда осталась юной, влюблённой провинциальной гимназисткой...

Моя бабушка - уже будучи сама дряхлой старухой - вспоминала, как мать «застыла» после отъезда отца… «Она сказала: об отце забудьте. И больше нас не ласкала, не целовала… Может быть, тоже боялась потерять…»

Примерно так же, как вы, Евгения, рассказываете о себе, моя мама «никогда не выражала любви и ласки». Любовь в нашей семье заморозилась где-то там, на обледенелом перроне, с которого уходил поезд, увозивший моего прадедушку на север.

Наследственная нелюбовь – это почти генетический сбой. Но ведь это не смерть. Только смерть непоправима. А остальное можно исправить. Я долго не умела, например, подойти к мужу, погладить по голове, поцеловать в макушку. Но как-то научилась. Справляюсь потихоньку - размораживаюсь.

И вы справитесь.

Дорогие читатели, у вас наверняка найдутся добрые слова для Евгении. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru .

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.