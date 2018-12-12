2018-12-12T23:05:51+03:00
В мире

Восемь мигрантов больше месяца насиловали несовершеннолетнюю в Финляндии

Подозреваемые попытались скрыться за границей, но одного из них поймали в Германии
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Одного из мигрантов поймали в Германии.Одного из мигрантов поймали в Германии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, во вторник местная полиция задержала 25-летнего беженца, находившегося в международном розыске. На эту новость можно было не обращать внимания: с начала миграционного кризиса за последние пять лет «новые европейцы» — частые герои криминальных сводок. Но на сей раз преступление было, что называется, из ряда вон.

Началось оно на другом конце Евросоюза, в финском городе Оулу, куда некоторое время назад прибыла группа из восьми мигрантов — все они въехали в страну Суоми под видом «беженцев». Однако, как отмечают местные СМИ, молодые мужчины вместо «интеграции в общество» принимались знакомиться с малолетними девушками через соцсети, а после «свидания в реале» частенько переходили к домогательствам. Известно по меньшей мере о трёх жертвах (все — моложе 15 лет). В одном случае несовершеннолетнюю насиловали «свыше месяца» — девочка боялась рассказать об этом и снова и снова приходила «на заклание».

Когда за дело всё же взялась полиция, преступники дали дёру (погранконтроля на внутренних границах в странах Шенгенской зоны нет) — и вот одного из них в ходе масштабной международной операции поймали в Германии. Его подельники по-прежнему в розыске. Подробности и имена жертв не сообщаются в целях защиты личных данных детей.

Это далеко не первое резонансное преступление беженцев в Европе. Так, ровно два года назад, в декабре 2016-го, полиция арестовала мигранта из Афганистана, который ранее изнасиловал и убил 19-летнюю Марию Ланденбургер в городе Фрайбург (ФРГ). Девушка была дочерью влиятельного чиновника — заместителя руководителя юридического отдела Еврокомиссии.

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