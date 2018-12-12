2018-12-12T23:06:54+03:00
Общество

В Москву из Сирии доставлен раненый ребенок

Десятилетний мальчик лишился ноги в результате взрыва минометного снаряда
Алена Басавина
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Из Сирии доставили раненого мальчикаИз Сирии доставили раненого мальчикаФото: Следственный комитет России
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Следственный комитет России при содействии других ведомств доставил в Москву на лечение раненого ребенка из Сирии.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 10-летний мальчик вместе с братьями пострадал во время военных действий в Сирийской республике два месяца назад.

Мальчик пострадал в результате взрыва мины Фото: Следственный комитет России

Мальчик пострадал в результате взрыва миныФото: Следственный комитет России

В результате взрыва минометного снаряда ребенок лишился одной ноги. Голень второй оказалась тяжело ранена. Во время лечения у мальчика начались осложнения, которые могли привести к ампутации.

Брат пострадавшего получил менее тяжелые травмы. На данный момент он уже идет на поправку. Третий брат погиб на месте.

Во время поездки в госпиталь к старшему помощнику Председателя Следственного комитета обратилась мама пострадавших мальчиков. Она попросила оказать медицинскую помощь своему 10-летнему сыну в России.

Ребенок лишился ноги Фото: Следственный комитет России

Ребенок лишился ногиФото: Следственный комитет России

После этого ведомство решило организовать доставку ребенка для проведения сложного хирургического лечения, которое поможет сохранить ногу.

Благодаря совместным действиям российской и сирийской стороны 12 декабря вечером самолет с сирийским мальчиком приземлился в аэропорту Москвы. Оттуда его доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

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