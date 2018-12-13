50-летняя Ольга Кабо шокировала Леру Кудрявцеву заявлением о случайной беременности

Ольга Кабо редко дает интервью прессе, но Лера Кудрявцева в своей программе «Секрет на миллион» смогла вывести красавицу-актрису на откровенность. Заслуженная артистка России призналась, что несмотря на свою кажующуюся легкую и беззаботную жизнь, в ее судьбе были и горькие разочарования, и сильные потери. Так, она рассказала, как неудачно сложился ее первый брак с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Они были вместе четыре года, но однажды приняли решение, что им пора расстаться. Впервые артистка рассекретила местонахождение бывшего мужа и пояснила, общается ли с ним ради их общей дочери Татьяны.

Кстати, старшая дочь актрисы сейчас живет отдельно. Звездная мама, которая сама живет в загородном доме, купила Татьяне квартиру в городе. И в одном из интервью признавалась, что после этого их отношения стали даже теплее. Дочь готовится к приезду родительницы, готовит ужин, ждет ее. Кабо рада, что наследница обрела самостоятельность.

Также звезда призналась, что долго была одна, а главную любовь в своей жизни встретила в 40 лет. Бизнесмен Николай Разгуляев увидел ее на улице и поставил себе цель: покорить красавицу. Ну и собственно, спустя время ее добился. А в 44 года Ольга Кабо неожиданно стала мамой. В новом выпуске актриса поведает о своих страхах материнства, а также расскажет, как кофе помог ей понять, что она в положении. Оказывается, забеременела она случайно. Для ведущей шоу Леры Кудрявцевой, которая и сама недавно снова стала мамой, это заявление стало откровением.

Ольга Кабо вспомнила о своих откровенных сценах в кино: легко ли ей было в первый раз раздеться на съемочной площадке, а также что после премьеры ей сказала родная мать.

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- Чем дальше возраст, тем больше приходится уделять себе времени. Если раньше генетически было заложено то, что я могла ни о чем не думать, и жить в удовольствие, то сейчас приходится строго за собой следить,-признается актриса. - Если переусердствую во время праздников, потом столько же времени трачу на то, чтобы избавиться от лишних килограммов. Я очень часто езжу в санатории, где можно хорошо провести время, и с пользой для здоровья. (подробности)