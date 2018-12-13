«Молоденьких мы любим»: разведенная Елена Степаненко заинтриговала съемками с молодым партнером

16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы расторг брак Елены Степаненко и Евгения Петросяна, но судебные тяжбы между бывшими супругами увы! – не закончены. Известный артист вдруг «потерял» 60 картин из своей коллекции и, по мнению его защитника, они остались где-то в квартире экс-супруги. А тем временем, сама артистка кажется окончательно пришла в себя после развода: обновила прическу, чуть изменила макияж и приняла участие в записи «Голубого огонька».О чем ее директор рассказал в своем инстаграме. Надо отметить, что в праздничной программе артистка записала дуэт с молодым, но известным исполнителем. Ее имя решили заранее не раскрывать поклонникам, чтобы сохранить интригу. Но в комментариях нашелся человек, который был на записи программы и отметил, что «мальчик молоденький и очень симпатичный, и талантливый».

«Молоденьких мы любим», - поддержала беседу от имени звезды ее представитель, тем самым, видимо, намекнув, что и в личной жизни Елены Георгиевны все в порядке. Впрочем, как и в жизни Евгения Петросяна.

"Молоденьких мы любим"!

Говорят, что причиной развода звездной пары стала молодая ассистентка заслуженного артиста России – Татьяна Бурхунова, которая младше главного юмориста страны на 43 года. Более того, недавно «Комсомолка» писала о том, что новая пассия Евгения Вагановича недавно сделала большой ремонт в квартире, которую ей якобы подарил Петросян, где обустроила детскую с двумя колыбельками. Не исключено, что ведущий «Смехопанорамы» в скором времени станет отцом.

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Поклонников Степаненко и Петросян уже разделили - выступают порознь. Недавно они приняли участие в фестивале «Юморина» в Сочи, но попросили составить график так, чтобы не пересекаться. Два дня подряд выступал Петросян, следующие два дня - Степаненко. По словам очевидцев, экс-супруги здороваются друг с другом холодно и почти не разговаривают. (подробности)