Виктория Бекхэм удалила посвященные мужу татуировки

Виктория и Дэвид Бекхэм в следующем году отметят 20-летие своего брака. И все это время журналисты пытаются развести яркую пару. Причиной называют и разность темпераментов, и многочисленные интрижки английского футболиста на стороне. Однако, звездная чета по-прежнему появляются вместе на светских мероприятиях, где демонстрирует редкое единение.

Да в и с своих соцсетях Бекхэмы выглядят идеальной семьей. Однако же, есть некоторые моменты, которые лучше всяких слов говорят, что в их семье не все так гладко. Например, тот факт, что экс-солистка Spice girls на протяжении последних нескольких лет сводит татуировки, посвященные любимому мужу. На днях, она появилась на красной дорожке British Fashion Awards в платье с обнаженной спиной и репортеры отметили, что на спине звезды больше нет надписи на иврите: «Мой мужчина принадлежит мне, я принадлежу своему мужчине». Быть может, Бэкхем устала от старых тату и свести их было моментом настроенческим, а быть может, действительно, теперь мама четырех детей не считает, что Дэвид принадлежит только ей.

Надо отметить, что 12 лет назад бывшая певица, а теперь дизайнер также удалила два тату, посвященных супругу – футболисту. Одну с запястья - с датой повторного произнесения свадебных клятв в 2006 году, а втоую — с фразой «Опять сначала» на латыни, которую она набила, когда их семья переехала в Америку в 2007 году.

Обе татуировки были сделаны после скандала с изменой Дэвида Бекхэма. Видимо, потому Виктория их и стыдится. Зато еще у нее есть 5 звезд на пояснице, которые символизируют ее, мужа и их троих сыновей (это было еще до рождения дочери Харпер).

А вот у Дэвида Бекхэма более 40 татуировок и ни одну из них он не удалил. Мужик сделал – мужик своего решения не меняет!