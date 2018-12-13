2018-12-13T17:08:38+03:00
Звезды

Виктория Бекхэм удалила посвященные мужу татуировки

Звезда появилась на British Fashion Awards без «памятных фраз» на спине
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Татуировку на спине Виктория сделала много лет назад.Татуировку на спине Виктория сделала много лет назад.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Виктория и Дэвид Бекхэм в следующем году отметят 20-летие своего брака. И все это время журналисты пытаются развести яркую пару. Причиной называют и разность темпераментов, и многочисленные интрижки английского футболиста на стороне. Однако, звездная чета по-прежнему появляются вместе на светских мероприятиях, где демонстрирует редкое единение.

Да в и с своих соцсетях Бекхэмы выглядят идеальной семьей. Однако же, есть некоторые моменты, которые лучше всяких слов говорят, что в их семье не все так гладко. Например, тот факт, что экс-солистка Spice girls на протяжении последних нескольких лет сводит татуировки, посвященные любимому мужу. На днях, она появилась на красной дорожке British Fashion Awards в платье с обнаженной спиной и репортеры отметили, что на спине звезды больше нет надписи на иврите: «Мой мужчина принадлежит мне, я принадлежу своему мужчине». Быть может, Бэкхем устала от старых тату и свести их было моментом настроенческим, а быть может, действительно, теперь мама четырех детей не считает, что Дэвид принадлежит только ей.

Надо отметить, что 12 лет назад бывшая певица, а теперь дизайнер также удалила два тату, посвященных супругу – футболисту. Одну с запястья - с датой повторного произнесения свадебных клятв в 2006 году, а втоую — с фразой «Опять сначала» на латыни, которую она набила, когда их семья переехала в Америку в 2007 году.

Обе татуировки были сделаны после скандала с изменой Дэвида Бекхэма. Видимо, потому Виктория их и стыдится. Зато еще у нее есть 5 звезд на пояснице, которые символизируют ее, мужа и их троих сыновей (это было еще до рождения дочери Харпер).

А вот у Дэвида Бекхэма более 40 татуировок и ни одну из них он не удалил. Мужик сделал – мужик своего решения не меняет!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Сергей Светлаков: «С Ваней Ургантом чуть с ума не сошли, когда снимали последние «Елки»
Актер и ведущий шоу «Слава богу, ты пришел!» на СТС рассказал «Комсомолке», каково ходить в шубе в +30, из-за чего экономит на подарках и, почему «уральский мужичок» - это не про него
Новости 24
Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом доме
Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником
Савченко не явилась в суд после голодовки
Путин выступил за защиту трудовых прав интернет-сотрудников
Захарова: требование СССР о выводе американских войск из Японии должно учитываться в мирных переговорах
Новак: Россия готова к мирному урегулированию "газового" спора с Украиной
Путин рассказал школьникам, кто может возглавить страну
Украинскую журналистку выдворят из России за нарушение правил пребывания в стране
Генпрокуратура Германии открыла дело на страсбургского террориста
Захарова прокомментировала решение ЕП по «Северному потоку-2»
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума приняла во II чтении закон о контроле операций по иностранным картам
Путин рассказал об интересе к генетике и искуственному интеллекту
Армия Израиля блокировала въезды и выезды из столицы Палестины
В Минтрансе США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы
Полиция Турции задержала трех человек в рамках расследования дела о крушения поезда
Количество погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до трех
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за неправильную установку антенн
Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человек
Николай Басков попал в комиксы Marvel о супергероях
Жительница Австралии прогнала четырехметрового питона, который заполз к ней в постель ночью
ЦИК Украины прекращает сотрудничество с российскими коллегами
Госдума упростила получение гражданства соотечественникам из Украины