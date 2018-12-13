Археологи: в строительстве Стоунхенджа принимал участие крупный рогатый скот

Стоунхендж - мегалитическое сооружение - расположено на Солсберийской низменности (Salisbury Plain) в британском графстве Уилтшир (Wiltshire), примерно в 130 км к юго-западу от Лондона. Несколько десятков его обтесанных каменных глыб поставлены в круг диаметром 33 метра. Весят примерно по 25 тонн каждая. На них положены камни-перемычки длиной более 3 метров почти квадратного сечения со стороной около метра.

Стоунхендж считается древней обсерваторией. Но есть и другие версии.

Камни вырубали далеко — некоторые везли за 30 километров, а какие-то и за 300. То есть, сильно утруждались. Современные ученые предложили множество приспособлений, с помощью которых строители Стоунхенджа (Stonehenge) могли бы облегчить себе жизнь, доставляя многотонные блоки на строительную площадку. Это и салазки, и перекатывающиеся бревна, и даже желобы с шарами — вроде распрямленных шарикоподшипников.

А почему забывали про более очевидный способ — призвать на помощь тех, кто сильнее? В любом случае — при любой хитрости - строители напрягались бы куда меньше, если бы использовали какую-нибудь тягловую силу. Например, крупный рогатый скот. Скажем, быков. Но подобные идеи научный мир обычно от себя гнал. Потому что считалось: древние люди догадались впрягать в повозки крупный рогатый скот уже после того, как Стоунхендж был построен. Однако выяснилось, что ученые заблуждались. Как сообщила газета The Daily Mail, их ошибочные представления недавно опровергли британские археологи из Университетского колледжа Лондона (University College London), ведомые Джейн Гаастра (Dr Jane Gaastra ). Они изучили нижние кости конечностей быков, живших примерно 8 тысяч лет назад. И обнаружили следы характерного «износа» - того, который появляется у крупного рогатого скота, если его регулярно используют для перемещения тяжестей. То есть, впрягают.

Кости быков со следами их тяжкого труда на стройках палеолита.

Основные сооружения Стоунхенджа были возведены примерно 5 тысяч лет назад. Быков начали запрягать, как минимум, 8 тысяч лет назад. То есть, у людей было 3 тысячи лет, чтобы с этим как следует освоиться.

Из всего это британские археоллоги и сделали вывод: строительство Стоунхенджа никак не могло обойтись без крупно рогатого скота.

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