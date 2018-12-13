2018-12-13T11:59:37+03:00
В мире

Ошибка диспетчера: Эксперт назвал вероятную причину крушения поезда в Анкаре

Сейчас уточняется, не попали ли в аварию граждане России [видео]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Последствия крушения скоростного поезда в Турции.Последствия крушения скоростного поезда в Турции.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Анкаре сошел с рельс скоростной поезд. Как передает местный телеканал NTV, в результате погибли девять человек. 48 получили ранения. Из них трое находятся в тяжелом состоянии. Главная прокуратура турецкой столицы начала расследование аварии. В администрации города сообщили, что раненые граждане были своевременно доставлены в несколько ближайших больниц, и им уже оказывают медицинскую помощь. В турецком Минтрансе прокомментировали причину крушения поезда - там рассказали, что на рельсах в тот момент находился другой состав, которого там не должно было быть.

В результате аварии погибли девять человек, почти полсотни пассажиров получили травмы разной степени. Фото: REUTERS

В результате аварии погибли девять человек, почти полсотни пассажиров получили травмы разной степени.Фото: REUTERS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Скажем так, процентов на 90 это была ошибка диспетчерского управления. То есть машинисту передали неверные указания, - рассказал «КП» главный редактор сайта «Энциклопедия Транссиба», транспортный эксперт Сергей Сигачев. - Другими словами, человеческий фактор. Либо машинист сам отключил все системы в поезде, а затем превысил скорость. Такое уже случалось в Испании и Германии. Отмечу, что количество жертв для подобных аварий минимальное. Когда в Китае столкнулись два скоростных поезда, погибло более 130 человек. В среднем согласно статистике подобные инциденты уносят жизни 40-50 человек. В данном случае сообщается о семи. Что тоже крайне прискорбно.

В Турции сошел с рельсов скоростной пригородный поезд, следовавший из Анкары в Конью. Фото: REUTERS

В Турции сошел с рельсов скоростной пригородный поезд, следовавший из Анкары в Конью.Фото: REUTERS

РОССИЯН В ПОЕЗДЕ НЕ БЫЛО

Во всяком случае в федеральном агентстве по туризму не располагают такими сведениями. Тем не менее, наше посольство в Турции выясняет подробности.

- Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МЧС РФ и следим за ситуацией. Никакой информации о том, что среди пострадавших пассажиров скоростного поезда, потерпевшего крушение, есть российские туристы, в Ростуризм не поступало, - сообщили представители организации средствам массовой информации.

Спасатели работают на месте крушения скоростного поезда в Турции.Среди пассажиров есть раненые

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Турции скоростной поезд сошел с рельсов и врезался в другой состав

В четверг, 13 декабря, в Анкаре сошел с рельсов скоростной пригородный поезд, следовавший из столицы Турции в Конью. Несколько вагонов опрокинулись, после чего произошло столкновение с другим составом. Также от удара обрушился пешеходный мост (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это не то, что мы ждали»: введенное Макроном чрезвычайное положение разочаровало французов
Правительство Франции готово поднять минимальные зарплаты, чтобы обуздать протест «Жёлтых жилетов». Как на это отреагировали манифестанты, передает из Парижа спецкор «КП» Дарья Асламова
Новости 24
Глава МИД ФРГ выступил против продления антироссийских санкций: Мы все должны внести вклад в деэскалацию ситуации
Сбербанк продолжит развивать программу "Спасибо" взамен кешбэка
Более 200 женщин обвинили бразильского медиума в сексуальном насилии
Российских силовиков обяжут платить алименты
Россия попросил Китай выделить слоты в аэропорту Хайкоу для вывоза туристов
Первая леди США заявила, что Трамп каждый день борется за Америку
Ученые: сон более 8 часов в сутки вреден для здоровья
Страсбургский террорист пытался отомстить за гибель радикальных исламистов в Сирии
ГИБДД разрешит автомобилистам не возить с собой водительские права
Захарова заявила, что Россия готовит зеркальный ответ на санкции Литвы
Российский МИД считает "дикой" ситуацию вокруг биатлонистов
Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата
В МИД РФ сообщили о подготовке Киевом вооруженной провокации в Донбассе
Москва настроена на конструктивный диалог с Ереваном после парламентских выборов