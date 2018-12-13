Ошибка диспетчера: Эксперт назвал вероятную причину крушения поезда в Анкаре

В Анкаре сошел с рельс скоростной поезд. Как передает местный телеканал NTV, в результате погибли девять человек. 48 получили ранения. Из них трое находятся в тяжелом состоянии. Главная прокуратура турецкой столицы начала расследование аварии. В администрации города сообщили, что раненые граждане были своевременно доставлены в несколько ближайших больниц, и им уже оказывают медицинскую помощь. В турецком Минтрансе прокомментировали причину крушения поезда - там рассказали, что на рельсах в тот момент находился другой состав, которого там не должно было быть.

В результате аварии погибли девять человек, почти полсотни пассажиров получили травмы разной степени.Фото: REUTERS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Скажем так, процентов на 90 это была ошибка диспетчерского управления. То есть машинисту передали неверные указания, - рассказал «КП» главный редактор сайта «Энциклопедия Транссиба», транспортный эксперт Сергей Сигачев. - Другими словами, человеческий фактор. Либо машинист сам отключил все системы в поезде, а затем превысил скорость. Такое уже случалось в Испании и Германии. Отмечу, что количество жертв для подобных аварий минимальное. Когда в Китае столкнулись два скоростных поезда, погибло более 130 человек. В среднем согласно статистике подобные инциденты уносят жизни 40-50 человек. В данном случае сообщается о семи. Что тоже крайне прискорбно.

В Турции сошел с рельсов скоростной пригородный поезд, следовавший из Анкары в Конью.Фото: REUTERS

РОССИЯН В ПОЕЗДЕ НЕ БЫЛО

Во всяком случае в федеральном агентстве по туризму не располагают такими сведениями. Тем не менее, наше посольство в Турции выясняет подробности.

- Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МЧС РФ и следим за ситуацией. Никакой информации о том, что среди пострадавших пассажиров скоростного поезда, потерпевшего крушение, есть российские туристы, в Ростуризм не поступало, - сообщили представители организации средствам массовой информации.

Спасатели работают на месте крушения скоростного поезда в Турции.Среди пассажиров есть раненые

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Турции скоростной поезд сошел с рельсов и врезался в другой состав

В четверг, 13 декабря, в Анкаре сошел с рельсов скоростной пригородный поезд, следовавший из столицы Турции в Конью. Несколько вагонов опрокинулись, после чего произошло столкновение с другим составом. Также от удара обрушился пешеходный мост (подробности)