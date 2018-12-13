Счетная палата: Строительная реформа провалилась

Переход на ресурсный метод ценообразования в строительстве не состоялся по вине исполняющих ведомств. К таким выводам пришла Счетная палата. Реформа в расчетах была инициирована Владимиром Путиным три года назад и должна была закончиться в этом году.

Ресурсный метод хорош тем, что он позволяет понимать реальную, а не эфемерную стоимость объекта. Его суть в том, что здесь для определения цены складываются все текущие затраты, которые нужны для того, чтобы построить объект. Это расходы на материалы, их доставку, электроэнергию, зарплату и т.д. Сейчас же используются некие промежуточные индексы, умноженные на цены, которые были в 2001 году. Они не могут отразить реального положения дел.

- Вместо того, чтобы оптимизировать действующую систему ценообразования, ее просто законсервировали вместе со всеми недостатками, – сообщили в Счетной палате.

Реформа обошлась бюджету в 2 млрд. По мнению Счетной палаты, деньги и время в нее вложили, но не провели. До сих пор нет ни соответствующей нормативной базы, ни методик. В целом в Минстрое и Главгосэкспертизе с этими выводами согласились. По словам замглавы Минстроя Дмитрия Волкова, министерство уже разработало и внесло в правительство дорожную карту реформы.

- Мы планируем сделать ресурсный метод возможным для применения на бюджетных стройках с 1 января 2022 года, – сказал чиновник.

Хотя раньше глава Главгосэкспертизы Игорь Манылов называл другие сроки. Он говорил, что новая методика расчетов в строительстве заработает с середины 2019 года.