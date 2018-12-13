2018-12-13T17:09:40+03:00
Общество

Басков отдал свой гонорар хосписам

«Золотой голос» презентовал рождественский альбом в Центре паллиативной помощи [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Обладателями первых дисков «Christmas Songs» стали пациенты столичного Центра паллиативной помощи, куда Николай приехал накануне новогодних праздниковОбладателями первых дисков «Christmas Songs» стали пациенты столичного Центра паллиативной помощи, куда Николай приехал накануне новогодних праздниковФото: Мария РЕМИЗОВА
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Этот альбом с «голливудской» обложкой не просто новый диск Николая Баскова — это большой благотворительный проект артиста с Universal Music и фондом «Вера».

Обладателями первых дисков «Christmas Songs» стали пациенты столичного Центра паллиативной помощи, куда Николай приехал накануне новогодних праздников с благотворительным концертом.

Вместе с артистом в хоспис приехала актриса (она тоже активно помогает фонду «Вера») Татьяна Друбич и генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Коннов.

Выступление Николая Баскова.

— Обычно про шоу-бизнес говорят, что у нас нет стыда и совести. Спасибо, что фонд поддержал нашу идею, а Николаю спасибо за альбом. Думаю, мы и все те, кто купит этот альбом, поставят себе пресловутый крестик в карму, — сказал журналистам глава Universal Music Russia Дмитрий Коннов.

«Золотой голос» презентовал рождественский альбом в Центре паллиативной помощи Фото: Мария РЕМИЗОВА

«Золотой голос» презентовал рождественский альбом в Центре паллиативной помощиФото: Мария РЕМИЗОВА

— Незабываемое сегодня событие. Мы с компанией Universal выпустили мой рождественский альбом, который я записал шесть лет назад с симфоническим оркестром под руководством мирового продюсера Уолтера Афанасьева, — рассказал Николай Басков. — Это мировой тренд выпускать накануне праздника альбомы «Christmas songs»: туда вошли все рождественские мировые песни и, конечно же, наша «В лесу родилась елочка». Плюс мой дуэт «O holy night» с всемирно известной Сарой Брайтман.

Самое главное в жизни человека — дарить любовь. Альбом уже стартовал в iTunes и на всех цифровых носителях. Все средства от продажи моего «Christmas Songs» будут переданы фонду «Вера». Каждый может оказаться в тяжёлой ситуации, по мере сил все равно будут пытаться помогать друг другу. Подарить тепло и радость, проявить своё соучастие к тем, кто порой чувствует себя одиноким — это тоже важно. Мне хочется, чтобы после моего сегодняшнего концерта каждый зритель почувствовал себя нужным. Вот основная наша задача. Говорят, что положительными эмоциями можно спасти людей.

— Таких благодарных слушателей нет ни в одном зале мира, — согласилась с Николаем актриса Татьяна Друбич. — Для кого-то в этих стенах Новый год может быть последним. Я рада, что именно Николай Басков сегодня подарит свой концерт. Говорят, вот звезды… Сияние от них разное исходит. А вот у Николая Баскова тёплый свет.

«Золотому голосу» пришлось непросто. Выступать перед сотней тяжело больных людей, смотреть в их грустные глаза, видеть их обреченные и измученные болезнью лица крайне тяжело. Да, что там говорить, не каждый здоровый человек решится просто зайти в это унылое здание. Не говоря уже об артистах.

Около часа Николай Басков пел свои лучшие хиты для пациентов хосписа.

Еле шевеля губами (многие с капельницами), они старались подпеть любимую «Я буду руки твои целовать», «В лесу родилась ёлочка», «Натуральный блондин».

Хлопать им было трудно, но они это делали, были вовлечены в процесс.

— Мы почувствовали любовь Коли к нам. Он светлый человек. Дай Бог ему здоровья. Я думала, он звёздный, споёт 3-4 песни и уедет. А он пел для нас почти час! К каждому старался подойти, подержать за руку, — делились с нами после концерта пациенты хосписа.

Позаботился Николай и о сладком столе. Привёз мандарины, пироги, сладости.

Огромный торт передал хоспису Андрей Малахов. А «КП» привезла книги из наших коллекций «Великие художники» и «Великие святые».

СПРАВКА

Благотворительный фонд «Вера» создан в 2006 году. Он назван именем Веры Миллионщиковой — основателя и главного врача Первого московского хосписа. Фонд поддерживает тяжелобольных взрослых и детей, чьи болезни невозможно вылечить. Но у каждого из них есть право на помощь — чтобы не испытывать боли и страха, чтобы быть рядом с близкими до самого конца. Такая помощь называется «паллиативной».

В Москве паллиативную помощь оказывает Центр паллиативной помощи и 8 хосписов, а также выездные службы помощи на дому, это государственные бесплатные медицинские учреждения. Фонд «Вера» сотрудничает со всеми этими учреждениями как социально-ориентированная НКО: координаторы и волонтеры фонда обеспечивают немедицинскую поддержку пациентам и их близким, приносят в хосписы жизнь — на всю оставшуюся жизнь.

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