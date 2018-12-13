Басков отдал свой гонорар хосписам

Этот альбом с «голливудской» обложкой не просто новый диск Николая Баскова — это большой благотворительный проект артиста с Universal Music и фондом «Вера».

Обладателями первых дисков «Christmas Songs» стали пациенты столичного Центра паллиативной помощи, куда Николай приехал накануне новогодних праздников с благотворительным концертом.

Вместе с артистом в хоспис приехала актриса (она тоже активно помогает фонду «Вера») Татьяна Друбич и генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Коннов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682090" frameborder="0"></iframe> Выступление Николая Баскова.

— Обычно про шоу-бизнес говорят, что у нас нет стыда и совести. Спасибо, что фонд поддержал нашу идею, а Николаю спасибо за альбом. Думаю, мы и все те, кто купит этот альбом, поставят себе пресловутый крестик в карму, — сказал журналистам глава Universal Music Russia Дмитрий Коннов.

«Золотой голос» презентовал рождественский альбом в Центре паллиативной помощиФото: Мария РЕМИЗОВА

— Незабываемое сегодня событие. Мы с компанией Universal выпустили мой рождественский альбом, который я записал шесть лет назад с симфоническим оркестром под руководством мирового продюсера Уолтера Афанасьева, — рассказал Николай Басков. — Это мировой тренд выпускать накануне праздника альбомы «Christmas songs»: туда вошли все рождественские мировые песни и, конечно же, наша «В лесу родилась елочка». Плюс мой дуэт «O holy night» с всемирно известной Сарой Брайтман.

Самое главное в жизни человека — дарить любовь. Альбом уже стартовал в iTunes и на всех цифровых носителях. Все средства от продажи моего «Christmas Songs» будут переданы фонду «Вера». Каждый может оказаться в тяжёлой ситуации, по мере сил все равно будут пытаться помогать друг другу. Подарить тепло и радость, проявить своё соучастие к тем, кто порой чувствует себя одиноким — это тоже важно. Мне хочется, чтобы после моего сегодняшнего концерта каждый зритель почувствовал себя нужным. Вот основная наша задача. Говорят, что положительными эмоциями можно спасти людей.

— Таких благодарных слушателей нет ни в одном зале мира, — согласилась с Николаем актриса Татьяна Друбич. — Для кого-то в этих стенах Новый год может быть последним. Я рада, что именно Николай Басков сегодня подарит свой концерт. Говорят, вот звезды… Сияние от них разное исходит. А вот у Николая Баскова тёплый свет.

«Золотому голосу» пришлось непросто. Выступать перед сотней тяжело больных людей, смотреть в их грустные глаза, видеть их обреченные и измученные болезнью лица крайне тяжело. Да, что там говорить, не каждый здоровый человек решится просто зайти в это унылое здание. Не говоря уже об артистах.

Около часа Николай Басков пел свои лучшие хиты для пациентов хосписа.

Еле шевеля губами (многие с капельницами), они старались подпеть любимую «Я буду руки твои целовать», «В лесу родилась ёлочка», «Натуральный блондин».

Хлопать им было трудно, но они это делали, были вовлечены в процесс.

— Мы почувствовали любовь Коли к нам. Он светлый человек. Дай Бог ему здоровья. Я думала, он звёздный, споёт 3-4 песни и уедет. А он пел для нас почти час! К каждому старался подойти, подержать за руку, — делились с нами после концерта пациенты хосписа.

Позаботился Николай и о сладком столе. Привёз мандарины, пироги, сладости.

Огромный торт передал хоспису Андрей Малахов. А «КП» привезла книги из наших коллекций «Великие художники» и «Великие святые».

СПРАВКА

Благотворительный фонд «Вера» создан в 2006 году. Он назван именем Веры Миллионщиковой — основателя и главного врача Первого московского хосписа. Фонд поддерживает тяжелобольных взрослых и детей, чьи болезни невозможно вылечить. Но у каждого из них есть право на помощь — чтобы не испытывать боли и страха, чтобы быть рядом с близкими до самого конца. Такая помощь называется «паллиативной».

В Москве паллиативную помощь оказывает Центр паллиативной помощи и 8 хосписов, а также выездные службы помощи на дому, это государственные бесплатные медицинские учреждения. Фонд «Вера» сотрудничает со всеми этими учреждениями как социально-ориентированная НКО: координаторы и волонтеры фонда обеспечивают немедицинскую поддержку пациентам и их близким, приносят в хосписы жизнь — на всю оставшуюся жизнь.