Популярные блогеры устроят 12-часовой марафон, чтобы помочь детям

Шесть тяжелобольных мальчиков и девочкек - подопечные фонда "Линия Жизни". Самой младшей из детей - Еве - всего семь месяцев. Самому старшему - Артему - 16 лет. Все они очень хотят жить, взрослеть, видеть мир. Но пока их детство заперто в больничных стенах.

Цель 12-часового стрим-марафона с участием популярных блогеров и музыкантов - помочь этим ребятам поправиться. Добрую акцию проведут популярные стримеры Olyashaa, Стас Давыдов, Вика Картер, Hard Play, dinablin и Denly, объединившиеся в проекте Stream Family. Начинание также поддержит сервис Добро Mail.Ru.

С 11 по 15 декабря каждый из молодых людей проводит сбор для своего подопечного - в своих соцсетях блогеры рассказывают о детях и о том, какая им нужна помощь. А 15 декабря все участники соберутся вместе на двенадцатичасовой марафон. Стрим пройдет на канале Olyashaa.

- Я занимаюсь благотворительностью, потому что сама выросла в условиях недостатка денег и знаю, что такое – не иметь чего-то. Сейчас у меня есть возможность сделать чье-то детство лучше, так почему бы не помочь? Благодаря предыдущему стриму мы уже начали работать над тем, чтобы мой подопечный Максим мог бегать, играть в футбол и наслаждаться жизнью. Надо довести эту историю до конца. Негоже такому веселому и энергичному мальчику ходить с костылем, – говорит Olyashaa.

Все донаты (пожертвования), которые будут перечислять пользователи во время трансляции, пойдут в фонд "Линия Жизни". Сумму разделят поровну между всеми подопечными проекта.

Чтобы привлечь к необычной акции еще больше зрителей, к 12-часовому марафону также решили подключить гостей. Ими станут блогеры и музыканты Букер, Алина Рин, Arina_gp, Bratishkin, Pashadizel, Топа, Артур Шарифов и многие другие. Кроме того, среди жертвователей будут разыграны призы и приятные подарки.

- Мы хотим, чтобы в интернете было больше качественного, воодушевляющего контента о благотворительности, без выжимания слез и “максимального репоста”. Поэтому так круто, что молодые ребята – стримеры, блогеры и музыканты – делают добрые дела и говорят о том, что их волнует, создавая развлекательный контент и используя новые технологии стриминга. Вместе с Добром Mail.Ru каждый может провести свой благотворительный стрим в поддержку проверенного фонда. Так можно не только помочь конкретному человеку или животному, но и рассказать аудитории о том, что благотворительность может быть позитивной. Каждый четвертый человек будет помогать другим, если узнает, что вы это делаете, – уверена руководитель сервиса Добро Mail.Ru Саша Бабкина.