2018-12-13T17:36:14+03:00
Телевизор

Ковальчук идет на дело

В эфире уже 18-й сезон детективного сериала «Тайны следствия»
Антонина ВЕТКИНА
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Пожалуй, «Тайны следствия» - самый аномальный сериал на российском телевиденииПожалуй, «Тайны следствия» - самый аномальный сериал на российском телевидении
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Вы не поверите, но следователя Шевцову (Анна Ковальчук) опять ждут новые и чрезвычайно запутанные преступления. Сезон начинается с того, что Шевцова получает «труп с доставкой» - кто-то усадил полуразложившееся тело мужчины в резиновой маске прямо у входа в следственный комитет. По горячим следам следователь выясняет личность убитого - это некто Пузырев, преподаватель колледжа. У него был конфликт со студентом Дмитрием Солнцевым, который и стал главным подозреваемым.

А еще кто-то отравил крупного бизнесмена Лунева, в центре города обнаружено массовое захоронение, хладнокровно убит известный художник…

Пожалуй, «Тайны следствия» - самый аномальный сериал на российском телевидении. Каждый год в эфир разных каналов выходят несколько десятков детективных сериалов, но ни один из них и близко не приблизился к «Тайнам...», которые выходят аж с 2000 года. И в чем секрет, непонятно. Ну нет в этом сериале ничего такого, о чем хочется взахлеб рассказывать всем подряд. Детектив как детектив. Тем не менее, даже когда повторяют старые сезоны, они стабильно набирают невиданные рейтинги.

Для исполнительницы главной роли проект стал благословением и ненавистным ярмом одновременно. С одной стороны, эта роль сделала тогда еще юную актрису настоящей звездой. А с другой - к ней навеки приклеился образ следовательницы Швецовой. После седьмого сезона Анна Ковальчук твердо решила уйти: сил больше нет! Уже было объявлено, что будут снимать другую актрису. Народ стал возмущаться, и... что-то дрогнуло в актерском сердце.

Впрочем, проклятием для Ковальчук «Тайны...» не стали. Талант оказался сильнее: ее и в кино охотно берут (Маргарита в экранизации романа Булгакова, жена Колчака в «Адмирале» и др.), и уж тем более в театре у нее все хорошо (будете в Питере, обязательно сходите на ее спектакли в Театр им. Ленсовета).

Сюжетная линия главной героини давно смешалась с биографией актрисы, ее сыгравшей — Швецова родила, потому что Ковальчук родила, девочка Злата выросла и теперь тоже участвует в проекте: играет дочку своей мамы.

Для фанатов сериала каждый персонаж — как родственник. Где тут сценарий, а где жизнь, уже не важно. Красивая и скромная следователь Швецова опять все сделает правильно: зло будет наказано, а справедливость восторжествует. И пусть эта сказка не кончится никогда.

Для исполнительницы главной роли проект стал благословением и ненавистным ярмом одновременно

Для исполнительницы главной роли проект стал благословением и ненавистным ярмом одновременно

Что там еще?

Оля забеременела от Курочкина, тот разрывается между домом и работой. Шипов остался без жены — она забрала дочь и вернулась на родину. Брошенный не скучает: строит новые отношения с любовницей Настей и ее сыном. Кораблев пытается доказать вину Шипова и ради этого сближается с Ольгой…

«Россия 1»

«Тайны следствия-18»

С 17 декабря, понедельник-пятница, 21.00.

5 фактов о сериале

1. В основе идеи проекта - реальные факты биографии бывшего следователя и адвоката Елены Топильской. Она была автором сценария первых 8 сезонов.

2. В первом сезоне Швецова была скромным следователем районной прокуратуры Санкт-Петербурга, во втором стала гособвинителем в суде. Позже она перешла на работу в следственный комитет, затем стала госадвокатом, а потом вернулась в следственный комитет.

3. За 18 лет над сериалом работали 11 режиссеров.

4. Изначально сериал выходил на НТВ и ТВ-6, затем переехал на «Россию 1».

5. Первое время «Тайны...» снимали не в павильонах, а в настоящих моргах, следственных изоляторах и т.п.

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