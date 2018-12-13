2018-12-13T17:52:58+03:00
Политика

Путин перенес столицу Дальнего Востока

Центр федерального округа теперь будет не в Хабаровске, а во Владивостоке
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments11
С инициативой сделать именно Владивосток столицей ДФО выступил и.о. губернатора Приморского края Олег КожемякоС инициативой сделать именно Владивосток столицей ДФО выступил и.о. губернатора Приморского края Олег КожемякоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Владимир Путин сегодня, 13 декабря, подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Решение вступило в силу сразу после подписания.

Ранее с инициативой сделать именно Владивосток столицей ДФО выступил и.о. губернатора Приморского края Олег Кожемяко. В частности, он отметил, что Владивосток уже де-факто стал главным городом восточной части России. В столице Приморья ежегодно проходит международный Восточный экономический форум. Там же находятся незамерзающие порты, которые связывают нашу страну с Китаем, Японией, Кореей и другими странами Тихоокеанского региона. Аргументы Кожемяко поддержал и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Хабаровск был центром Дальневосточного округа с момента его создания в 2000 году.

Напомним, 4 ноября другим указом Владимир Путин расширил состав Дальневосточного федерального округа за счет добавления к нему Бурятии и Забайкальского края.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Захар Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе приязнь к России
Известного писателя назначили заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького. Накануне этого события Захар Прилепин дал интервью военкору «КП» Дмитрию Стешину, с которым не раз встречался в Донбассе
Сергей Шахрай, соавтор Основного Закона РФ от 1993 года: Задумывали-то «конституционную монархию». Но для людей президент - все равно главный
Действительный государственный советник РФ первого класса рассказал на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) о том, почему 25 лет назад России потребовалась новая Конституция и не пора ли ее менять.
Олег Румянцев - Александру Гамову: Неужели ты помнишь, как мы, пробираясь через колючую проволоку, пытались спасти наш Основной Закон?
Бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии - о страшных муках, в которых 25 лет назад рождался главный документ Новой России
Новости 24
Госдума одобрила в I чтении поправки о борьбе с фиктивным ТО
В Польше арестовали россиянина из-за подозрения в терроризме
Путин заявил о сохранении культуры вне политики
Порошенко попросил НАТО создать в Черном море мониторинговую миссию
Путин назвал современные представления о бизнесе как о жульничестве вредным штампом
Мэй отказалась возглавить Консервативную партию на выборах 2022 года
Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом доме
Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником
Савченко не явилась в суд после голодовки
Путин выступил за защиту трудовых прав интернет-сотрудников
Захарова: требование СССР о выводе американских войск из Японии должно учитываться в мирных переговорах
Новак: Россия готова к мирному урегулированию "газового" спора с Украиной
Путин рассказал школьникам, кто может возглавить страну
Украинскую журналистку выдворят из России за нарушение правил пребывания в стране
Генпрокуратура Германии открыла дело на страсбургского террориста
Захарова прокомментировала решение ЕП по «Северному потоку-2»
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума приняла во II чтении закон о контроле операций по иностранным картам
Путин рассказал об интересе к генетике и искуственному интеллекту
Армия Израиля блокировала въезды и выезды из столицы Палестины
В Минтрансе США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы
Полиция Турции задержала трех человек в рамках расследования дела о крушения поезда
Количество погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до трех
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за неправильную установку антенн
Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человек
Николай Басков попал в комиксы Marvel о супергероях
Жительница Австралии прогнала четырехметрового питона, который заполз к ней в постель ночью
ЦИК Украины прекращает сотрудничество с российскими коллегами
Госдума упростила получение гражданства соотечественникам из Украины