2018-12-13T18:29:49+03:00
Экономика

Глава «Россетей»: «Профессия энергетика будет востребована в течение долгих лет»

Павел Ливинский провел TED-лекцию для участников форума «Проектория»
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Из-за развития технологий многие востребованные сейчас профессии в будущем могут исчезнуть. Но профессия энергетика будет востребована еще многие годы. Об этом заявил глава группы компаний «Россети», выступая с TED-лекцией на Всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория», который проходит в эти дни в Ярославле.

- Электричество будет всегда, потому что это основа современного мира. Нет никаких предпосылок, чтобы это изменилось в ближайшее столетие, - подчеркнул Ливинский.

Хотя и эту профессию ждет изменения. Глава «Россетей» рассказал участникам форума о магистральных технологических преобразованиях, которые проходит эта отрасль в России. Речь идет об автоматизации и цифровизации процессов, которые сделают энергетическую систему надежнее, а ресурсы доступнее для потребителей.

- Моя мечта — чтобы вы, умные, талантливые молодые люди выбрали для себя перспективную и важную для государства профессию. Профессию энергетика, - обратился к участникам форума Павел Ливинский. - Наше дело требует отдачи. Нужно обладать системным мышлением и быть технически грамотным специалистом. Важно изучить специфику каждого региона и уметь работать с разными типами климата и рельефа местности. Но главное, нужно искренне любить то, чем занимаешься.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Госдума одобрила в I чтении поправки о борьбе с фиктивным ТО
В Польше арестовали россиянина из-за подозрения в терроризме
Путин заявил о сохранении культуры вне политики
Порошенко попросил НАТО создать в Черном море мониторинговую миссию
Путин назвал современные представления о бизнесе как о жульничестве вредным штампом
Мэй отказалась возглавить Консервативную партию на выборах 2022 года
Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом доме
Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником
Савченко не явилась в суд после голодовки
Путин выступил за защиту трудовых прав интернет-сотрудников
Захарова: требование СССР о выводе американских войск из Японии должно учитываться в мирных переговорах
Новак: Россия готова к мирному урегулированию "газового" спора с Украиной
Путин рассказал школьникам, кто может возглавить страну
Украинскую журналистку выдворят из России за нарушение правил пребывания в стране
Генпрокуратура Германии открыла дело на страсбургского террориста
Захарова прокомментировала решение ЕП по «Северному потоку-2»
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума приняла во II чтении закон о контроле операций по иностранным картам
Путин рассказал об интересе к генетике и искуственному интеллекту
Армия Израиля блокировала въезды и выезды из столицы Палестины
В Минтрансе США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы
Полиция Турции задержала трех человек в рамках расследования дела о крушения поезда
Количество погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до трех
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за неправильную установку антенн
Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человек
Николай Басков попал в комиксы Marvel о супергероях
Жительница Австралии прогнала четырехметрового питона, который заполз к ней в постель ночью
ЦИК Украины прекращает сотрудничество с российскими коллегами
Госдума упростила получение гражданства соотечественникам из Украины