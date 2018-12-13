Глава «Россетей»: «Профессия энергетика будет востребована в течение долгих лет»

Из-за развития технологий многие востребованные сейчас профессии в будущем могут исчезнуть. Но профессия энергетика будет востребована еще многие годы. Об этом заявил глава группы компаний «Россети», выступая с TED-лекцией на Всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория», который проходит в эти дни в Ярославле.

- Электричество будет всегда, потому что это основа современного мира. Нет никаких предпосылок, чтобы это изменилось в ближайшее столетие, - подчеркнул Ливинский.

Хотя и эту профессию ждет изменения. Глава «Россетей» рассказал участникам форума о магистральных технологических преобразованиях, которые проходит эта отрасль в России. Речь идет об автоматизации и цифровизации процессов, которые сделают энергетическую систему надежнее, а ресурсы доступнее для потребителей.

- Моя мечта — чтобы вы, умные, талантливые молодые люди выбрали для себя перспективную и важную для государства профессию. Профессию энергетика, - обратился к участникам форума Павел Ливинский. - Наше дело требует отдачи. Нужно обладать системным мышлением и быть технически грамотным специалистом. Важно изучить специфику каждого региона и уметь работать с разными типами климата и рельефа местности. Но главное, нужно искренне любить то, чем занимаешься.